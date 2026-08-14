Das nächste Apple-Event: Ein Produkt-Feuerwerk ab September

Apple bereitet seine jährliche September-Präsentation vor. Die Marketing- und PR-Teams arbeiten laut Bloomberg bereits an Presseunterlagen, Keynote-Video, TV-Spots, Beschilderung für die Stores und den Plänen für die Markteinführung. Auch die Mitarbeiter im Einzelhandel sind eingebunden. Intern ist von einem Termin in der ersten Septemberhälfte die Rede, was sich auch mit den uns vorliegenden Informationen deckt.

Könnte ebenfalls auf dem Programm stehen: Apples neuer Smart-Home-Hub

Die Veranstaltung dürfte in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erhalten, weil sie zugleich die Bühne des ersten großen öffentlichen Auftritts von John Ternus als Nachfolger von Tim Cook ist.

Bereits Anfang August war bekannt geworden, dass Apple Store-Mitarbeiter für Aufgaben rund um das Event ausgewählt werden. Damals deutete sich ebenfalls ein Termin in der ersten Septemberhälfte an, für die Präsentation des iPhone 18 Pro und weiterer Geräte.

Faltbares iPhone als zentrale Neuheit

Im Mittelpunkt der Präsentation soll Apples erstes faltbares iPhone stehen. Bloomberg beschreibt das Gerät als ersten Einstieg des Unternehmens in diese Geräteklasse und als die erste größere Änderung der iPhone-Bauform in der bisherigen Produktgeschichte. Konkurrenzprodukte sind bereits seit Jahren erhältlich. Für Apple wäre es dennoch der Schritt in ein völlig neues Segment.

Daneben werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erwartet. Auch die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 sollen auf der Agenda stehen. Für den Herbst nennt Bloomberg außerdem eine neue Apple-TV-Set-Top-Box und einen überarbeiteten HomePod mini. Beide Produkte wären damit Kandidaten für einen Auftritt im September.

Apples geplanter Smart-Home-Hub soll zwischen Oktober und Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Eine Vorschau im Rahmen der Präsentation gilt daher als möglich. Zu diesem Gerät war zuletzt von einem Display, angepasster Software und Funktionen für FaceTime, Smarthome-Steuerung und persönliche Inhalte die Rede wie unser früherer Überblick zusammenfasst.

HomePod, MacBook Pro und iMac

Auch auf der Mac-Seite sind neue Geräte in Arbeit. Genannt werden ein MacBook Pro mit M6-Chip, aktualisierte iMacs und ein überarbeitetes iPad mini. Die Macs sollen jedoch eher im Oktober vorgestellt werden, was dem üblichen Zeitplan entspricht. Zusätzlich arbeitet Apple an einem höher positionierten MacBook mit OLED-Touchscreen, das zwischen Ende dieses Jahres und Anfang des kommenden Jahres erscheinen soll.

Diese Einordnung passt zu den zuletzt skizzierten Plänen für eine größere Erneuerung der Mac-Palette, zu der neben neuen iMacs auch ein späteres OLED-MacBook gehört.