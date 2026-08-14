Neue iPhones, neue Macs, neue Smart-Home-Geräte
Das nächste Apple-Event: Ein Produkt-Feuerwerk ab September
Apple bereitet seine jährliche September-Präsentation vor. Die Marketing- und PR-Teams arbeiten laut Bloomberg bereits an Presseunterlagen, Keynote-Video, TV-Spots, Beschilderung für die Stores und den Plänen für die Markteinführung. Auch die Mitarbeiter im Einzelhandel sind eingebunden. Intern ist von einem Termin in der ersten Septemberhälfte die Rede, was sich auch mit den uns vorliegenden Informationen deckt.
Könnte ebenfalls auf dem Programm stehen: Apples neuer Smart-Home-Hub
Die Veranstaltung dürfte in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erhalten, weil sie zugleich die Bühne des ersten großen öffentlichen Auftritts von John Ternus als Nachfolger von Tim Cook ist.
Bereits Anfang August war bekannt geworden, dass Apple Store-Mitarbeiter für Aufgaben rund um das Event ausgewählt werden. Damals deutete sich ebenfalls ein Termin in der ersten Septemberhälfte an, für die Präsentation des iPhone 18 Pro und weiterer Geräte.
Faltbares iPhone als zentrale Neuheit
Im Mittelpunkt der Präsentation soll Apples erstes faltbares iPhone stehen. Bloomberg beschreibt das Gerät als ersten Einstieg des Unternehmens in diese Geräteklasse und als die erste größere Änderung der iPhone-Bauform in der bisherigen Produktgeschichte. Konkurrenzprodukte sind bereits seit Jahren erhältlich. Für Apple wäre es dennoch der Schritt in ein völlig neues Segment.
Das Ultra wäre das erste Falt-Gerät im Lineup | Bild: @imicsun
Daneben werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max erwartet. Auch die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 sollen auf der Agenda stehen. Für den Herbst nennt Bloomberg außerdem eine neue Apple-TV-Set-Top-Box und einen überarbeiteten HomePod mini. Beide Produkte wären damit Kandidaten für einen Auftritt im September.
Apples geplanter Smart-Home-Hub soll zwischen Oktober und Anfang des kommenden Jahres erscheinen. Eine Vorschau im Rahmen der Präsentation gilt daher als möglich. Zu diesem Gerät war zuletzt von einem Display, angepasster Software und Funktionen für FaceTime, Smarthome-Steuerung und persönliche Inhalte die Rede wie unser früherer Überblick zusammenfasst.
HomePod, MacBook Pro und iMac
Auch auf der Mac-Seite sind neue Geräte in Arbeit. Genannt werden ein MacBook Pro mit M6-Chip, aktualisierte iMacs und ein überarbeitetes iPad mini. Die Macs sollen jedoch eher im Oktober vorgestellt werden, was dem üblichen Zeitplan entspricht. Zusätzlich arbeitet Apple an einem höher positionierten MacBook mit OLED-Touchscreen, das zwischen Ende dieses Jahres und Anfang des kommenden Jahres erscheinen soll.
Diese Einordnung passt zu den zuletzt skizzierten Plänen für eine größere Erneuerung der Mac-Palette, zu der neben neuen iMacs auch ein späteres OLED-MacBook gehört.
HomePods ohne Siri AI, oder ? ;)
Solang Siri endlich Szenen ausschalten kann ist mir alles andere egal :D
Einfach zwei Szenen machen mit An und Aus. Dann klappt es auch mit Siri.
Ich drücke die Daumem das alles klappt
Wo sind eigentlich die neuen Apple TVs, die seit 2 Jahren bei jedem Event vorgestellt werden? ;-)
Text gelesen?
Die Überschrift müsste eigentlich heißen:
„Das nächste Apple-Event:
Ein Preis-Feuerwerk ab September“
:D
Korrekt!
So sicher wie das Amen in der Kirche.
Garantiert :)))
Ist bei Samsung und Google dasselbe…und liegt an Faktoren die Apple leider nicht beeinflussen kann.
Ein Produktfeuerwerk mit Preisexplosion(en)
Was soll man mit einem HomePod mit der lächerlichen Siri?
Kein Gerät in unserem Haushalt kann besser einen Timer stellen. Haben aber noch nicht herausgefunden ob auch mehr damit möglich ist.
Ganz klar wünsche ich mir auch eine vernünftige Verarbeitung der Anfragen.
Als solches bin ich aber nicht unzufrieden mit meinen HomePods.
Spielt Radio, Musik und das Stereo-Paar am Apple TV macht für meine Ansprüche eine gute Figur.
Apple TV würde ich mir überlegen. Wenn der Preis stimmt. iPhone no way . Mit der Speicherkrise wegen KI Bullshit wahrscheinlich unbezahlbar.
KI-Bullshit? Ich könnte nicht mehr ohne. Essentielle Tools im Alltag.
das ist bei mir auch so.
erzählt mal eure use cases… ich kann beim besten willen auch keinerlei Mehrwert aus diesem KI Wahn ziehen…
Vor allem nervt diese permanente Prompterei und das ständige nachfragen, korrigieren… als hätte ich ein trotziges Kleinkind vor mir, während sich das digitale Gegenüber einerseits dominant selbstbewusst zeigt, indem es dir die falschesten Antworten souverän liefert, bis du die Antworten infrage stellst.
Weist man den Automaten dann darauf hin, dass es falsch ist, wechselt der Automat in den devoten Unterwürfigkeitsmodus und sagt „natürlich ist es falsch weil ich interpoliert habe oder es mir ausgedacht habe“….
Und das passiert selbst bei banalen Dingen die einfach nur eine Recherche im Netz ist bei frei verfügbaren Informationen… wie kann man solch einem System vertrauen? Druckfehler in Büchern sind das eine, aber selbstbewusst falsche Dinge als die Wahrheit zu verkaufen,
Jetzt die Kernfrage… warum soll man permanent wie ein Psychologe, Sozialarbeiter oder Fahnder in einem Gespräch die Wahrheit ans Licht ermitteln, während man sie zielgerichtet selbst machen kann?
Und wo ist die Haftung von KI Klitschen für gemachte Aussagen ihrer Produkte? Überall haften Inverkehrbringer für ihre Waren die sie verbreiten… Ki Buden können aber offenbar wildwüchsig den größten Unsinn durch ihre Produkte erzeugen lassen, ohne Rechtsfolgen zu fürchten…
warum nehmen wir das eigentlich hin?
@Rikibu. Toll geschrieben. Danke!
Ich frage ab und zu mal Chat GPT was…ansonsten hab ich noch gelernt alleine zu denken und spreche generell lieber mit Menschen als mit nem Gerät. Für mich ist auch vieles von dem KI Kram nutzlos und Spielerei. Siri nutze ich für Timer…aber jeder muss das ja für sich selbst wissen, schon schlimm genug dass Menschen mittlerweile in Diskussion Google als „Quelle“ bezeichnen, die Verdummung startete mir dem Internet…und wird nun über Social Media Algorithmen und KI vollendet, was dann zu einem US Präsidenten wie Trump führt oder zu ner AfD Regierung, weil jeder zu faul zum Denken und zum Faktencheck ist….
Gut gesagt!
Doof, ich bekomme in vier Wochen ein eures MacBook vordere Arbeit
Ein Air oder Pro ?
Faltbares iPhone juckt mich ja irgendwie so gar nicht. Das Pro in Mini wäre ein Traum. Wenn auch unrealistisch
Same here. Mini Pro!
Laut Prosser wird wohl das Air das neue Mini – noch ne Kamera dazu und halbwegs taugliche Akku Laufzeit und ich bin bei Nummer 2 oder 3 dabei.
Mich würde es tatsächlich Jucken, aber der Preis…ne, hab auch das 17pro Max…denk das Fold dann frühestens 2027 oder 2028…aber hat schon ein muss Haben Gefühl bei mir ausgelöst:-)))
Wer soll sich denn ein MacBook leisten was noch höher positioniert ist Oled und touch ?
Das jetzige pro kostet bisschen ausgestattet gleich 3k
Wo soll das dann hingehen?
Vielleicht bist du nicht die Zielgruppe des Produkts
Kurze Frage in die Runde:
Wenn ich die iPhone Anzahl der Veröffentlichungen nach gehe sind wir aktuell bei 19 Modellen. Heißt doch eigentlich das jetzt das Jubiläum anstehen müsste und nicht erst kommendes Jahr?
Das iPhone 4 war das numerisch einzig korrekt benannte Device, weil es das vierte iPhone war. Das iPhone 11 wiederum ist eigentlich Jahrgang 13 usw.
Versteht ihr was ich meine?
Streng genommen ja, aber das iPhone 1 wurde 2027 vorgestellt also feiert man 2027 das Jubiläum
2007 natürlich das erste iPhone;-)))
Naja. Feuerwerk ist übertrieben, vor allem in Anbetracht des nächsten Events. Da werden nur die Pros und das neue Klapp-iPhone vorgestellt, so wenig Geräte wie lange nicht. Also eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Im Laufe des nächsten halben Jahres erscheint halt einiges, aber nicht beim Septemberevent.
@Rikibu, ich nutze Claude zum coden embedded in Xcode (gigantisch gut, braucht aber Kenntnisse, um die Richtung vorzugeben), ChatGPT mit RAG für den Support Chat meiner App (benötigt gute Architektur) und generell KI für schnelle Übersetzungen, Texterstellung und ab und zu mal ein Bild. Möchte nicht mehr ohne.
Präzise und unmissverständliche Prompts sind das A und O.
wie immer wenn es um Daten geht: shit in – shit out
Richtiges Prompten ist definitiv das A&O
Aktuelles Apple TV 4K Gen. 3 läuft sehr gut.
HomePods machen was sie sollen: Appple-Music, Radio, Licht an/aus, Timer.
iPhone 15 Plus läuft noch super.
KI nutz ich nur ab und an beim Suchen (Duck AI).
Ergo: Kann ich aussitzen
Bitte bitte bitte einen iMac mit 27″ Display oder größer… aber das bleibt wohl eine Wunschvorstellung.
Die neue Apple KI samt Siri wird eh erst in Deutschland irgendwann kommendes Jahr veröffentlicht. Und das Jahr ist lang. Ich tippe darauf, dass nicht vor Mitte des Jahres sein wird. Und selbst wenn, es wird nicht mit KI wie Claude, Chat GPT oder Gemini mithalten können sondern arg beschränkt sein.
Und das aktuelle Apple „Intelligence“ ist ja nun wirklich eine Lachnummer. Ich war in den letzten 5 Monaten dreimal in einem Apple Store und jedes Mal hat mir ein recht unbedarfter Verkäufer mit so gut wie keinem Produktwissen versucht, Apple intelligence schmackhaft zu machen indem er die wohl auswendig gelernten gaaaaaaanz tollen Features gezeigt hat – ich habe mich köstlich amüsiert.
Ich habe mich immer wieder auf die neuen Produkte von Apple gefreut. Aber inzwischen ist es einfach Langweilig geworden. Außer neue Prozessoren oder Speicher fehlen einfach die wirklichen Innovationen. Dann noch meine Apple Watch Ultra 1 für 1000 euro Ausfall bin ich nach und nach raus bei Apple.