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Funktioniert mt ChatGPT und Claude

Was KI-Systeme über euch wissen: Proton analysiert Chatverläufe
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Mit AI Paper Trail will Proton Nutzern die Möglichkeit geben, herauszufinden, was die großen KI-Systeme über sie wissen. Zum Start lassen sich exportierte Gesprächsverläufe von ChatGPT und Claude analysieren, weitere Angebote sollen folgen.

Proton will damit insbesondere sichtbar machen, wie umfassend die Informationen sind, die sich aus einer intensiven Nutzung von KI-Systemen ergeben. Während einzelne Anfragen häufig nur wenige persönliche Details enthalten, lassen über Monate oder gar Jahre geführte Gesprächsverläufe deutlich umfangreichere Rückschlüsse zu.

Proton Ai Paper Trail

Chatverläufe werden zum persönlichen Profil

Für die Analyse müssen Nutzer zunächst ihren Gesprächsverlauf beim jeweiligen KI-Anbieter exportieren und anschließend bei AI Paper Trail hochladen. Das Werkzeug wertet die darin enthaltenen Informationen aus und erstellt daraus einen persönlichen Bericht. Dieser soll beispielsweise aufzeigen, welche Informationen sich zu Beruf, Beziehungen, Gewohnheiten, Interessen und persönlichen Prioritäten ableiten lassen.

Begleitend wird ein sogenannter „AI Exposure Score“ vergeben. Damit soll verdeutlicht werden, wie viele persönliche Informationen sich aus den Unterhaltungen ableiten lassen. Zudem versucht das Werkzeug, den möglichen finanziellen Wert der enthaltenen Daten zu beziffern.

Proton Ai Paper Trail 2

Grundsätzlich hängt es vom jeweiligen KI-Anbieter und den gewählten Einstellungen ab, welche Daten langfristig gespeichert und wofür sie verwendet werden. Es kann daher nicht schaden, die eigenen Einstellungen beim jeweiligen KI-Anbieter zu überprüfen.

Proton verweist auf eigenes Datenschutzkonzept

AI Paper Trail soll die möglichen Folgen anhand des eigenen Gesprächsverlaufs greifbarer machen. Anders als ein gewöhnlicher Datenexport zeigt das Werkzeug nicht nur die vorhandenen Inhalte an, sondern versucht daraus abzuleiten, welches Bild sich aus der Gesamtheit der Unterhaltungen über eine Person ergibt.

Proton will mit diesem Angebot nicht zuletzt für seinen eigenen KI-Assistenten Lumo werben. Dort werden dem Anbieter zufolge keine Gesprächsprotokolle gespeichert. Gespräche würden zudem mit einer sogenannten Zero-Access-Verschlüsselung geschützt.
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18. Aug. 2026 um 15:23 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Das finde ich sehr spannend.
    Es sollte in der Anwendung nur etwas einfacher funktionieren. Anstatt von einzelnen KI’s alles exportieren zu müssen, Proton mit Angabe der verwendeten KI’s alles zusammenfassen können.

    • ohne Die Bekanntgabe deiner Zugangsdaten wird das wohl nichts und ob man die wiederum einem weiteren Anbieter überlassen möchte ist ja auch schon wieder strittig. Ich find die o.g. Variante schon ganz gut.

  • Na ja, wie wir das von Social Media bereits kennen. Hat da auch niemanden interessiert.

  • Ich tippe darauf, dass über 95% aller KI-Nutzer in DEU nicht wissen, dass sie mit ihren Eingaben die KI-Modelle nicht nur trainieren, sondern ihre Promts auch gespeichert und intern weiterverarbeitet werden. Aber KI ist ja soooo cooooool ….

  • Man kann auch einfach ein paar Tweets oder LinkedIn Posts von jemand in eine KI legen und um eine Persönlichkeitsanalyse bitten. Das ist erstaunlich, was man mit sehr wenig Input bekommt. Ist super praktisch, wenn man Kunden ansprechen will. Ich habe Claude mal gefragt, was ich wohl für ein Auto-Typ bin und welche Modelle zu mir passen würden (Autos waren nie Thema in den Chats). Claude hat mir 5 Autos vorgeschlagen mit Begründung, Nunmer 1 war tatsächlich meine Karre.

  • Leute, füttert diese Maschine doch nicht ständig! Irgendwann landen wir wirklich bei „Mutter“, „Matrix“ und „Terminator“ . Ach, hier ist doch schon alles zu spät und die Apple-Jünger jubeln über jeden Wahnsinn.

  • vibe – ehemals le chat kann schonmal nicht analysiert werden. Sind zwar auch json Dateien (ziemlich viele, Einzelne), aber eine Analyse macht proton damit nicht. „This does not look like a ChatGPT or Claude export.“

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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