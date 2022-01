Neue Betas für Mac und iOS bringen „Universal Control“

Nach dem Herstellen der Verbindung kann man die Geräte jederzeit in den Systemeinstellungen „Monitore“ anordnen (analog zur Verwendung eines externen Bildschirms). Dadurch lässt sich der Zeiger reibungslos zwischen den Bildschirmen bewegen, ohne plötzlich nach oben oder unten zu springen. Das Anordnen ist beispielsweise auch dann nützlich, wenn man eine aktive Ecke in der unteren rechten Ecke des Macs auf "Schnellnotiz" eingestellt hat und nicht möchte, dass dieser Teil des Bildschirms für Universal Control verwendet wird.

Wenn es sich bei mindestens einem Gerät um ein tragbares Gerät wie ein iPad oder MacBook handelt, muss man die Verbindung jedes Mal erneut herstellen, sobald das Gerät in Reichweite ist, und zuvor bewegt oder in den Ruhezustand versetzt wurde.

Bei Desktop Macs, die man permanent für Universal Control einrichten möchte, z.B. an einem Arbeitsplatz mit iMac und MacBook, kann man in den Systemeinstellungen „Monitore" festlegen, dass Universal Control ständig verwendet wird.

Voraussetzung für die Nutzung von Universal Control ist Apple zufolge, dass die genutzten Geräte mit der selben Apple-ID in iCloud angemeldet sind und jeweils Bluetooth, WLAN und Handoff aktiviert sind. Erste Erfahrungsberichte dürften in den nächsten Tagen in größerer Zahl eintreffen, wenngleich man bedenken muss, dass in den ersten Beta-Versionen stets mit Unzulänglichkeiten und Problemen zu rechnen ist.

Die Einführung von Apples Universal Control rückt näher. Irgendwie wird es auch Zeit, schließlich hat Apple die Funktion bereits im vergangenen Juni angekündigt und dann mehrfach verschoben . In den neu für Entwickler verfügbaren Testversionen von macOS 12.3, iOS 15.4 und iPadOS 15.4 zeigt sich die im Deutschen „Nahtlose Steuerung“ genannte Funktion nun, was auf eine mit diesen Updates anstehende finale Freigabe hindeutet.

