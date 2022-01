macOS 12.2 gefällt mit deutlich schnellerer Musik-App

Ein wenig Feinschliff scheint allerdings noch nötig. So läuft Apples Musik-App in Version 12.2.40 auf dem Mac zwar erfreulich rund, verabschiedet sich hier und da aber auch quasi aus heiterem Himmel. Ähnliche, allerdings eher seltene Abstürze melden Nutzer unter macOS 12.2 auch für andere Apple-Anwendungen, darunter Apples Mail-App.

Insert

You are going to send email to