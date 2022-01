Blocs für iPad: Der Webseiten-Baukasten kommt auf Apples Tablet

Erste Eindrücke der anstehenden iPad-Version lassen sich bereits in dieser Übersicht und dem eingebetteten Video entnehmen, das einen Vorgeschmack des mobilen Sparkle-Konkurrenten bietet. Der vergleichbar umfangreiche Webseiten-Baukasten Sparkle wurde erst in diesem Monat in der generalüberholten Version 4.0 veröffentlicht , lässt sich aktuell jedoch ausschließlich auf dem Mac nutzen und hat seinerseits noch keine Tablet-Version angekündigt.

Auf dem Mac setzt Blocs auf ein klassisches Lizenz-Modell und bietet den Download für einen Einmalpreis von 99,99 Dollar zum Kauf an. Die App lässt sich hier risikofrei ausprobieren, verzichtet auf Abos und sonstige Formen der Monetarisierung und lässt sich auf zwei Rechnern gleichzeitig einsetzen. Professionelle Anwender, die die App auch zum Entwerfen von WordPress-Themes einsetzen wollen, einen integrierten Bildeditor bevorzugen und eine Suchmaschinen-Optimierung benötige, greifen zu Blocs Plus für zusätzlich 49,99 Dollar.

Der beliebte Webseiten-Baukasten Blocs wird demnächst auch in einer Version für iPad-Anwender bereitstehen und die Gestaltung responsiver Webseiten und WordPress-Themes auf Apples Tablet ganz ohne die Eingabe von HTML- und CSS-Code ermöglichen. Dies haben die Entwickler der umfangreichen Mac-Anwendung jetzt im Hausblog mitgeteilt und laden interessierte Anwender dazu ein, sich auf der Mailingliste einzutragen und so zeitnah über den Start der noch unveröffentlichten iPad-Applikation informieren zu lassen.

