MacBook Air mit 15,5 Zoll Bildschirmgröße soll im April kommen

Möglicherweise steht uns bereits in wenigen Wochen weitere neue Mac-Hardware ins Haus. Dem auf den Display-Bereich spezialisierten Marktforscher Ross Young zufolge ist die Produktion für ein neues MacBook Air mit 15,5 Zoll Bildschirmgröße bereits angelaufen und der Stand der Dinge lasse darauf schließen, dass Apple einen Marktstart Anfang April plant.

Young konnte bereits in der Vergangenheit mehrfach beweisen, dass er in diesem Marktsegment auf verlässliche Informationsquellen zugreifen kann. Den aktuellen Hinweis hat Young dem Apple-Blog MacRumors zufolge in einem nur für Abonnenten seines Kanals sichtbaren Tweet ausgegeben.

Ein neues Modell des MacBook Air mit größerem Bildschirm ist schon seit Jahren immer wieder im Gespräch. Das neue Notebook dürfte dann die von Apple im vergangenen Sommer vorgestellte Version des Geräts mit 13,6 Zoll Bildschirmgröße ergänzen und könnte auch für besser definierte Strukturen im Notebook-Angebot von Apple sorgen. Fortan hätten Kunden dann die Wahl zwischen dem MacBook Air als Standardmodell mit 13,6 Zoll und 15,5 Zoll Bildschirmgröße und dem MacBook Pro mit 13 Zoll, 14 Zoll und 16 Zoll Bildschirmgröße.

Spannend bleibt dann jedoch, wie Apple in Zukunft mit den jetzt noch erhältlichen Einsteigermodellen der beiden Notebook-Reihen verfährt. Das MacBook Air gibt es aktuell auch mit 13,3 Zoll Bildschirmgröße und einem M1-Prozessor an Bord. Das MacBook Pro ist in einer günstigeren Variante mit 13 Zoll Bildschirmgröße und M2-Prozessor erhältlich.

Apple bringt im Frühjahr traditionell neue Hardware

Generell würde die Ankündigung neuer Apple-Hardware im März oder April nicht überraschen. Apple nutzt das Frühjahr traditionell für Produktvorstellungen, so haben wir beispielsweise im vergangenen Jahr im Rahmen von Apples „Peek performance“-Event das neue iPhone SE, das aktuelle Modell des iPad Air sowie den neuen Mac-Prozessor M1 Ultra und damit verbunden den Mac Studio und als passenden Bildschirm das Apple Studio Display gesehen.

Ganz so üppig würde eine Produktankündigung im Frühjahr eher nicht ausfallen. Apple hat in diesem Jahr schließlich schon im Januar einen neuen Mac mini und den neuen großen HomePod vorgestellt.