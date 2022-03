Apples März-Event: Alle Neuigkeiten im Überblick

Unter dem Titel „Peek Performance“ findet heute ab 19 Uhr Apples erste Hardware-Präsentation in diesem Jahr statt. Während wir als gesichert betrachten dürfen, dass Apple im Rahmen der Veranstaltung das iPhone SE und das iPad Air in neuen Versionen vorstellt, ist mit Blick auf den weiteren Verlauf alles offen. Zwar gilt als sicher, dass wir heute auch mindestens einen neuen Mac sehen, was hier aber genau kommt, werden wir erst von Apple selbst erfahren.

Im Livestream könnt ihr das Apple-Event wahlweise über Apples YouTube-Kanal oder in der TV-App auf Apple TV mitverfolgen.

Begleitend dazu werden wir natürlich ausführlich über alle relevanten Ankündigungen und Neuvorstellungen berichten. Die einzelnen Artikel verlinken wir im Anschluss an deren Veröffentlichung für bessere Übersicht unten.