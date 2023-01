Der neue Mac mini: Jetzt mit M2 und M2 Pro-Prozessor

Apple hat heute den neuen Mac mini mit der Power des M2 und des neuen M2 Pro vorgestellt. Mit dem M2 Chip ist der Mac mini noch leistungsstärker, vielseitiger und günstiger – zu einem neuen Einstiegspreis von nur 699 Euro inkl. MwSt.. Der neue M2 Pro Chip bringt zum ersten Mal Leistung auf Pro Niveau auf den Mac mini. Jetzt können Nutzer:innen auch rechenintensive Workflows ausführen, die vorher in einem so kompakten Design undenkbar gewesen sind. Der Mac mini mit M2 und M2 Pro liefert schnellerer Performance, noch mehr gemeinsamen Arbeitsspeicher und fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten, wie die Unterstützung von bis zu zwei Displays beim Modell mit M2 und bis zu drei Displays beim Modell mit M2 Pro. Zusammen mit dem Studio Display und Magic Zubehör sowie der Power und Einfachheit von macOS Ventura, ermöglicht der Mac mini ein fantastisches Desktoperlebnis, das die Produktivität und Kreativität der Nutzer:innen auf das nächste Level bringt. Kund:innen können die neuen Mac mini Modelle ab heute bestellen; sie sind ab Dienstag, 24. Januar erhältlich.

Zeitgleich zu Bekanntgabe der Verfügbarkeit des neuen Mac mini und der beiden neuen MacBook Pro-Modelle hat Apple ein 19 Minuten langes YouTube-Video veröffentlicht, das die neuen Prozessoren und die neuen Rechner in Apple-typischer Manier präsentiert. Der Clip widmet sich dabei sowohl den Mac mini als auch dem MacBook Pro und geht auf die Leistungsunterschiede zwischen den drei nun verfügbaren M2-Prozessorvarianten ein, also dem M2, dem M2 Pro und dem M2 Max.

Insgesamt bietet Apple drei unterschiedliche Produktvarianten an, die sich nicht nur in der verbauten Prozessor-Typen, sondern auch im mitgelieferten SSD-Speicherplatz unterscheiden.

Apple hat heute nicht nur seine neuen M2 Pro- und M2 Max-Prozessoren vorgestellt, die das Erbe der M1 Pro- und der M1 Max-CPU antreten werden, sondern auch zwei neue MacBook Pro-Modelle, in denen die neuen Prozessoren erstmals zum Einsatz kommen werden. Doch nicht nur das MacBook Pro ist in neuer Ausführung zu haben, auch der Mac mini .

