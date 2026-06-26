Mac: OnDevice OCR Pro automatisiert Texterkennung

OnDevice OCR Pro präsentiert sich als komfortable Lösung zur automatischen Texterkennung. Die Mac-Anwendung setzt wie die bereits von uns vorgestellten Programme TRex, OwlOCR oder TextSniper auf die Texterkennungs-Engine von Apples Vision-Framework und bringt ein paar praktische Funktionen rund um die Digitalisierung von Dokumenten mit.

Durch die Nutzung der in Apples Betriebssysteme integrierten Komponenten werden sämtliche Prozesse lokal auf dem Mac ausgeführt. Dadurch ist kein Benutzerkonto nötig und es werden weder Dokumente noch Dateinamen, erkannte Texte oder Nutzungsdaten an externe Server übertragen.

Stapelbearbeitung und Filter für bereits durchsuchbare PDFs

Zu den Funktionen von OnDevice OCR Pro zählt unter anderem die Möglichkeit, per Stapelverarbeitung auch umfangreiche Dokumentensammlungen in einem Arbeitsgang zu verarbeiten. Darüber hinaus lässt sich ein überwachter Ordner einrichten, sodass Dateien, die dort abgelegt werden, automatisch im Hintergrund erkannt und verarbeitet werden.

Die App verfügt zudem über einen Filter, der bereits durchsuchbare PDF-Dateien erkennen soll. Solche Dokumente können auf Wunsch übersprungen werden, sodass nur jene Dateien verarbeitet werden, die noch nicht durchsuchbar sind. Darüber hinaus richtet die Anwendung schräg eingescannte Seiten automatisch aus und bietet eine Funktion zur Bildverbesserung an, die die Lesbarkeit der Vorlagen erhöhen soll.

OnDevice OCR Pro unterstützt die Texterkennung in insgesamt 13 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch sowie mehrere asiatische Sprachen. Verarbeitet werden PDF-Dateien ebenso wie gängige Bildformate wie JPEG, PNG, TIFF und HEIC. Für die Digitalisierung handschriftlicher Notizen ist die Software allerdings nicht geeignet, das Vision-Framework ist bislang ausschließlich für gedruckten beziehungsweise maschinell erzeugten Text ausgelegt.

Optional lässt sich die Anwendung auch in KI-Workflows einbinden. Unterstützt werden dabei unter anderem Claude Cowork, ChatGPT Codex und OpenClaw.

Kostenlos testen, Vollversion per In-App-Kauf

OnDevice OCR Pro lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und ausprobieren. Die Freischaltung der Vollversion kann für 12,99 Euro per In-App-Kauf erfolgen.