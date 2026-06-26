Apples Einsteiger-iPad sollte nach der gestrigen Preiserhöhung zumindest bei Apple niemand mehr kaufen. Das Gerät ist um mehr als 30 Prozent teurer geworden, obwohl es weiterhin das einzige iPad ist, das sich nicht mit Apple Intelligence verwenden lässt.

Bei der Neukalkulation seiner Hardware-Preise hat Apple dieses für den praktischen Wert der Geräte durchaus relevante Detail offenbar ignoriert. Während das mit einem Prozessor vom Typ A16 ausgestattete Tablet von Apple zuletzt noch mit einem Preisschild von 379 Euro versehen wurde, muss man jetzt 499 Euro für das Gerät bezahlen.

Enttäuschungen vorprogrammiert

Mit dieser Politik macht sich Apple vor allem unter jenen Nutzern keine Freunde, die keine Preis- und Leistungsvergleiche anstellen, sondern davon ausgehen, dass sie mit einem Kauf direkt bei Apple auf der sicheren Seite sind. Das Standard-iPad wurde in seiner aktuellen Version zwar erst vor 15 Monaten vorgestellt, wirkte mangels Kompatibilität mit Apple Intelligence jedoch damals schon veraltet. Doch konnte der günstige Preis über dieses Manko hinwegtrösten.

Bei 499 Euro dürfte es den Mitarbeitern von Apple nun schwer fallen, Argumente dafür zu finden, warum man nicht auf den Nachfolger warten soll. Apple hat für den Herbst die Einführung der überarbeiteten Siri und neue KI-Funktionen angekündigt. Das Unternehmen kann es sich schlicht nicht leisten, dass das Standard-iPad diese Erweiterungen nicht unterstützt.

Neues Modell kommt spätestens im Herbst

Somit werden wir wohl spätestens bei der Vorstellung der diesjährigen iPhone-Modelle ein neues Standard-iPad sehen. Die dann zwölfte Generation des Tablets wird vermutlich auf den mit dem iPhone 16 vorgestellten A18-Prozessor von Apple setzen, um die Basisvoraussetzungen für Apple Intelligence zu erfüllen.

Bei Drittanbietern gibt es das Standard-iPad derweil weiterhin zu hervorragenden Preisen. Amazon bietet das Tablet in verschiedenen Farben für gerade mal 333 Euro an, also ein Drittel günstiger als Apple.