Mac-Texterkennung OwlOCR liest jetzt auch QR-Codes

Du kannst mit deinem Mac jetzt sogar Texte in Bildern direkt nutzen. Klicke auf eine Adresse, um sie in Karten zu öffnen. Ruf Telefon­nummern an, die du siehst, oder schreibe eine Nachricht oder sichere sie. Du kannst kopieren und einfügen wie bei jedem anderen Text. Und persönliche Daten und Informa­tionen von Bildern verlassen niemals dein Gerät.

Mithilfe der neuen QR-Funktion lassen sich QR-Codes in Bildern direkt in Links wandeln. OwlOCR setzt dabei auf schnellen Zugriff über die Menüleiste, von dort aus lassen sich auch mal eben Bildschirmfotos machen und direkt in Text wandeln. Diese Menüleistenintegration macht OwlOCR zu einem hervorragenden Werkzeug, das ohne umständlichen Programmstart oder sonstiger Vorbereitungen jederzeit parat ist.

Um Missverständnisse auszuräumen, zunächst der Blick auf den Preis der Anwendung: OwlOCR ist kostenlos und lässt sich so auch umfassend und dauerhaft verwenden. Die per In-App-Kauf angebotene Erweiterung zur Pro-Version beschränkt sich tatsächlich nur auf Funktionen, auf die man als Standardnutzer gewöhnlich nicht benötigt, dazu zählen Automatisierungen und die Möglichkeit, bis. zu 20 Screenshots gleichzeitig zu verarbeiten.

