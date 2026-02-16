TRex 2.0 erweitert OCR um Tabellen, KI und Überwachungsmodus

Die kostenlose Mac-Anwendung TRex zur Texterkennung hat mit Version 2.0 einen größeren Funktionsausbau erhalten. Aufbauend auf der bereits eingeführten Kombination aus Apples Vision-Framework und der freien OCR-Bibliothek Tesseract ergänzt das Update neue Werkzeuge für strukturierte Inhalte, automatisierte Abläufe und eine stärkere Einbindung optionaler KI-Dienste.

Die App bleibt quelloffen und ist weiterhin für den Einsatz auf Intel- und auch auf Apple-Prozessoren optimiert.

Tabellen und KI-gestützte Texterkennung

Neu ist eine spezielle Tabellenerkennung. Auf aktuellen Systemen nutzt TRex die in macOS integrierte Dokumenterkennung, um Tabellen aus Screenshots oder Scans zu extrahieren. Die erfassten Tabellen lassen sich als CSV, Markdown oder reiner Text exportieren, was die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationen oder Texteditoren erleichtert.

Erweitert wurde außerdem die optionale KI-Integration. Für die Texterkennung können externe Anbieter ebenso genutzt werden wie lokale Modelle oder Apple Intelligence, sofern das System diese unterstützt. Die Entwickler trennen dabei bewusst zwischen der Erkennung von Text und einer nachgelagerten Aufbereitung. So lassen sich Inhalte automatisch korrigieren, umformatieren oder anpassen, ohne dass dafür zwingend eine Internetverbindung nötig ist.

Mehrere Bildbereiche und Überwachungsmodus

Mit Version 2.0 lassen sich mehrere Bildschirmbereiche in einem Durchgang erfassen. Die Ergebnisse werden zu einem gemeinsamen Text zusammengeführt und können optional weiterverarbeitet werden. Das erleichtert die Arbeit mit komplexen Layouts, etwa bei mehrspaltigen Dokumenten oder Oberflächen mit vielen Einzelelementen.



Hinzu kommt ein Überwachungsmodus, der einen definierten Bildausschnitt regelmäßig prüft und bei Änderungen automatisch eine Texterfassung auslöst. Technisch erfolgt dies über einen Vergleich der Bilddaten in festgelegten Intervallen. Die Ausgabe kann direkt in die Zwischenablage geschrieben, in Dateien gesichert oder als Benachrichtigung ausgegeben werden. Eine Historie speichert frühere Erkennungen mitsamt Vorschaubildern und erlaubt den schnellen Zugriff auf ältere Ergebnisse.

Neben neuen Funktionen behebt das Update zahlreiche Detailprobleme, erweitert die Sprachunterstützung und bringt Verbesserungen für die Kommandozeilen-Nutzung. TRex bleibt damit ein flexibles Werkzeug für Nutzer, die regelmäßig Text aus Bildern, Screenshots oder Dokumenten übernehmen möchten.

Wer die Entwicklung von TRex unterstützen möchte, kann die Anwendung für 9 Euro im Mac App Store laden. Auf der Projektseite steht die App als kostenloser FreeWare-Download bereit.