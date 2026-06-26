ifun.de — Apple News seit 2001. 46 546 Artikel

Prime-Angebote für Kreative

xTool und Cricut: Bastelmaschinen mit Mac-Anbindung
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Bei den aktuellen Temperaturen dürfte die Lust auf Bastelarbeiten eher gering sein, sofern kein klimatisierter Raum zur Verfügung steht. Eine Überlegung wäre es dennoch wert, denn derzeit bekommt man interessantes Equipment zu überraschend günstigen Preisen angeboten.

Der auf Lasercutter spezialisierte Anbieter xTool hat mit dem Modell xTool M2 erst vor wenigen Wochen einen Lasercutter vorgestellt, der nicht nur schneiden und gravieren, sondern auch drucken kann. Im Rahmen der Prime-Days bei Amazon wird dieses brandneue Modell jetzt schon mit 40 Prozent Preisnachlass angeboten. Statt 999 Euro lässt sich der xTool M2 in der Ausführung mit einem 10-Watt-Laser für nur 599 Euro bestellen.

Xtool M2

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um die Basisversion ohne Druckmodul handelt. Wer mit dem M2 zugleich auch drucken will, muss entweder ein Bundle wählen, bei dem das CMYK-Modul enthalten ist, oder dies separat als Zubehör erwerben.

Das Konzept von xTool ist eigentlich gut. Der mitgelieferte Laser ist in ein robustes Gehäuse gepackt und lässt sich schnell und einfach gegen die Druckeinheit oder ein stärkeres Lasermodel mit 20 Watt tauschen, das ebenfalls separat angeboten wird. Mit 10 Watt lassen sich feinere und filigranere Arbeiten erledigen. Der leistungsfähigere Laser kann dafür schneller und auch dickeres Material schneiden.

Produkthinweis
xTool M2 10W Laser Graviermaschine mit Dual-Kamera, Klasse 1 Sicherheits Lasergravur, Laser Cutter für Home DIY Basteln... 599,00 EUR 999,00 EUR

Cricut schneidet, graviert und falzt

Die Cricut-Maschinen sind ebenfalls ein nettes „Spielzeug“ für Bastler. Hier arbeitet kein Laser, sondern ein Messer oder spezielle Gravierwerkzeuge. Ihr könnt damit beispielsweise Metallobjekte beschriften, Papier und Materialien wie Filz oder Leder schneiden oder auch Aufkleber plotten.

Cricut

Auch beim Cricut lässt sich das Werkzeug schnell und einfach wechseln. Für speziellere Anwendungen bietet der Hersteller auch Einsätze zum Falzen, Hohlprägen oder ganz einfach zum Schönschreiben an. Lediglich die zugehörige Software würden wir uns als native Mac-App und etwas flotter wünschen.

Cricut nimmt ebenfalls an den Prime-Tagen teil und bietet das aktuelle Modell Cricut Maker 4 solo für 382 Euro oder in verschiedenen Paketen mit Zubehör an. Darüber hinaus findet sich auf der Cricut-Seite bei Amazon auch zahlreiches Zubehör und Material für die Bastelmaschine im Preis reduziert.

Produkthinweis
Cricut Maker 4 Maker Maschine 381,99 EUR 449,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
26. Juni 2026 um 16:27 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46546 Artikel in den vergangenen 9012 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven