xTool und Cricut: Bastelmaschinen mit Mac-Anbindung

Bei den aktuellen Temperaturen dürfte die Lust auf Bastelarbeiten eher gering sein, sofern kein klimatisierter Raum zur Verfügung steht. Eine Überlegung wäre es dennoch wert, denn derzeit bekommt man interessantes Equipment zu überraschend günstigen Preisen angeboten.

Der auf Lasercutter spezialisierte Anbieter xTool hat mit dem Modell xTool M2 erst vor wenigen Wochen einen Lasercutter vorgestellt, der nicht nur schneiden und gravieren, sondern auch drucken kann. Im Rahmen der Prime-Days bei Amazon wird dieses brandneue Modell jetzt schon mit 40 Prozent Preisnachlass angeboten. Statt 999 Euro lässt sich der xTool M2 in der Ausführung mit einem 10-Watt-Laser für nur 599 Euro bestellen.

Zu beachten ist, dass es sich hierbei um die Basisversion ohne Druckmodul handelt. Wer mit dem M2 zugleich auch drucken will, muss entweder ein Bundle wählen, bei dem das CMYK-Modul enthalten ist, oder dies separat als Zubehör erwerben.

Das Konzept von xTool ist eigentlich gut. Der mitgelieferte Laser ist in ein robustes Gehäuse gepackt und lässt sich schnell und einfach gegen die Druckeinheit oder ein stärkeres Lasermodel mit 20 Watt tauschen, das ebenfalls separat angeboten wird. Mit 10 Watt lassen sich feinere und filigranere Arbeiten erledigen. Der leistungsfähigere Laser kann dafür schneller und auch dickeres Material schneiden.

Cricut schneidet, graviert und falzt

Die Cricut-Maschinen sind ebenfalls ein nettes „Spielzeug“ für Bastler. Hier arbeitet kein Laser, sondern ein Messer oder spezielle Gravierwerkzeuge. Ihr könnt damit beispielsweise Metallobjekte beschriften, Papier und Materialien wie Filz oder Leder schneiden oder auch Aufkleber plotten.

Auch beim Cricut lässt sich das Werkzeug schnell und einfach wechseln. Für speziellere Anwendungen bietet der Hersteller auch Einsätze zum Falzen, Hohlprägen oder ganz einfach zum Schönschreiben an. Lediglich die zugehörige Software würden wir uns als native Mac-App und etwas flotter wünschen.

Cricut nimmt ebenfalls an den Prime-Tagen teil und bietet das aktuelle Modell Cricut Maker 4 solo für 382 Euro oder in verschiedenen Paketen mit Zubehör an. Darüber hinaus findet sich auf der Cricut-Seite bei Amazon auch zahlreiches Zubehör und Material für die Bastelmaschine im Preis reduziert.