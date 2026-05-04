Speichermangel zwingt zu Anpassungen
Mac mini: Einstiegsmodell jetzt 250 Euro teurer
Apple hat die günstigste Konfiguration des Mac mini aus dem Sortiment gestrichen und damit den Einstiegspreis deutlich angehoben. Der Desktop-Rechner startet nun nicht mehr bei 699 Euro, sondern erst bei 949 Euro. Damit verteuert sich der Einstieg um 250 Euro. Die bislang erhältliche Variante mit 256 Gigabyte Speicher ist nicht mehr bestellbar und wurde inzwischen vollständig aus dem Konfigurator entfernt.
Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich diese Entwicklung angedeutet. Wie berichtet, war das Basismodell des Mac mini zeitweise nicht mehr verfügbar und ließ sich weder im Apple Store noch in vielen Regionen über andere Vertriebskanäle bestellen. Nun hat Apple die Konsequenz gezogen und die entsprechende Option komplett gestrichen.
Speichermangel zwingt zu Anpassungen
Hintergrund der Entscheidung ist weiterhin der angespannte Markt für Speicherbausteine. Der weltweite Ausbau von KI-Infrastruktur bindet große Mengen an verfügbaren Kapazitäten. Vor allem Arbeitsspeicher ist betroffen, da dieser in Servern für KI-Anwendungen in großem Umfang eingesetzt wird. Apple hatte bereits eingeräumt, dass sich Angebot und Nachfrage erst in einigen Monaten wieder annähern könnten.
Die aktuelle Entwicklung passt in das Bild der vergangenen Wochen. Zunächst waren vor allem leistungsstärkere Konfigurationen von Mac mini und Mac Studio schwer erhältlich. Später meldeten auch Händler, dass selbst Standardmodelle nicht mehr verlässlich lieferbar seien. Mit dem Wegfall der kleinsten Speicheroption reagiert Apple nun offenbar auf die angespannte Versorgungslage und steigende Kosten.
Neue Basis verschiebt Preisniveau
Technisch bleibt der Einstieg in die Mac-mini-Reihe unverändert, abgesehen vom größeren Speicher. Das aktuelle Modell mit M4-Chip und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher ist weiterhin verfügbar, startet nun jedoch ausschließlich mit 512 Gigabyte SSD. Diese Konfiguration lag bereits zuvor bei 949 Euro und bildet jetzt die neue Einstiegslinie.
Für Varianten mit M4 Pro ergeben sich keine Änderungen, da diese ohnehin nie mit kleinerem Speicher angeboten wurden. Für Käufer bedeutet die Anpassung jedoch, dass der bislang günstigste Zugang zum Mac-Desktop entfällt. Aktuell bieten Händler wie Saturn noch Restposten des günstigen Einsteiger-Modells an.
und damit ist der Traum geplatzt vom neuen Mac mini… schade
Unglaublich was für eine Preiserhöhung. Hab im Januar noch einen für unter 600 gekauft. :)
Preiserhöhung ist natürlich der nicht ganz richtige Begriff. Es ist auch mehr SSD verbaut. Bei einer reinen reinen Preiserhöhung würden die Specs gleich bleiben. Es ist eine Änderungen an den verfügbaren Modellen, die den Einstiegspreis verändert. Der Preis für das 512GB-Modell blieb ja gleich.
Wie üblich – nur die reißersiche Überschrift gelesen. Es ist keine Preiserhöhung. Das Model, das jetzt 949,- kostet, hat auch vorher 949,- gekostet.
Geil. Welch Ironie. Jetzt klaut uns die KI sogar das Werkzeug um die KI benutzen zu können. Glanzleistung.
Und alles nur damit Dieter sagen kann „aber chatti hat gesagt, dass …“
Was meinst du damit? Was hat KI mit Lieferengpässen zu tun? Sollte sich die Welt so weiter drehen wie jetzt, wird es bald gar keine Chips mehr geben!
Bzw. Speicherbausteine!
Was hat KI mit Lieferengpässen zu tun?
Ist das eine ernst gemeinte Frage? Wenn man nicht unter einem Stein oder tief in einer Höhle lebt, würde man den Zusammenhang zwischen Knappheit an Speicher und KI hinbekommen.
Ernst gemeint Höhlenmensch? Helium Krise, explodierende Energiekosten, Iran Krieg… soll ich weiter machen?
Knight, du hast oft dünnen Stuhl!
Oh, Chabo. Richtig geistreich …
Chabo, die Probleme in der Speicherbeschaffung und damit explodierten Preisen bestehen schon länger, da war noch kein Flugzeugträger Richtung nahen Osten unterwegs. Die KI-„Häuser“ kaufen aufgrund des massiven Bedarfs für KI den gesamten Markt leer, sodass renommierte RAM-Hersteller das Endkundengeschäft eingestellt haben und auf Jahre hinweg exklusive Vereinbarungen mit Rechenzentren haben. Das hat logischerweise keine fallenden Preise als Auswirkung.
Wer nutzt außer für Spielkram eine KI? Ich als „Ottonormal“ habe sie noch nie vermisst…obwohl ich mich eigentlich zu den Technikaffinen zähle.
Der Tellerrand ist so nah… Du „Ottonormal“ verstehst ganz offensichtlich nicht dass KI in kommerziellen Bereichen wie Industrie, Handel, Logistik, Gesundheitswesen, und und und eine zentrale Rolle spielt.
:-D :-D ;-D
Letzte Woche hatte ich noch bei Amazon die kleinere Variante für unter 600 € gesehen und überlegt, ob man sich sicherheitshalber noch eins zusätzlich anschafft. Jetzt kosten die auf einmal 200 € mehr und auch nur über den Market Place.
DDR 2.0
Was für ein idiotischer Kommentar.
DDR 2.0
Willkommen in der Vergangenheit
Was ein dämlicher Unsinn!
Ist es nicht. Ist aber für mich ok wenn du anderer Meinung bist.
Niemand, der weiß, wie die Planwirtschaft der DDR funktionierte und welche Probleme sich darauf ergaben, würde die aktuelle Situation der Speicherkrise mit dieser Planwirtschaft vergleichen.
Aber gut, wenn du anderer Meinung bist. Hat dann halt nur nichts mit Fakten zu tun.
Ein herber Schlag für die „256 GB sind doch völlig ausreichend“-Fraktion.
Schade. Der Mini mit 256 GB war preislich ein „No Brainer“. Nun sieht die Sache anders aus. Für die reine Speicherverdoppelung ein – nun – stolzer Preis.
Beim Neo bekommst du für 100€ mehr auch noch Touch ID geschenkt dazu.