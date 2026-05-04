Mac mini: Einstiegsmodell jetzt 250 Euro teurer

Apple hat die günstigste Konfiguration des Mac mini aus dem Sortiment gestrichen und damit den Einstiegspreis deutlich angehoben. Der Desktop-Rechner startet nun nicht mehr bei 699 Euro, sondern erst bei 949 Euro. Damit verteuert sich der Einstieg um 250 Euro. Die bislang erhältliche Variante mit 256 Gigabyte Speicher ist nicht mehr bestellbar und wurde inzwischen vollständig aus dem Konfigurator entfernt.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich diese Entwicklung angedeutet. Wie berichtet, war das Basismodell des Mac mini zeitweise nicht mehr verfügbar und ließ sich weder im Apple Store noch in vielen Regionen über andere Vertriebskanäle bestellen. Nun hat Apple die Konsequenz gezogen und die entsprechende Option komplett gestrichen.

Speichermangel zwingt zu Anpassungen

Hintergrund der Entscheidung ist weiterhin der angespannte Markt für Speicherbausteine. Der weltweite Ausbau von KI-Infrastruktur bindet große Mengen an verfügbaren Kapazitäten. Vor allem Arbeitsspeicher ist betroffen, da dieser in Servern für KI-Anwendungen in großem Umfang eingesetzt wird. Apple hatte bereits eingeräumt, dass sich Angebot und Nachfrage erst in einigen Monaten wieder annähern könnten.

Die aktuelle Entwicklung passt in das Bild der vergangenen Wochen. Zunächst waren vor allem leistungsstärkere Konfigurationen von Mac mini und Mac Studio schwer erhältlich. Später meldeten auch Händler, dass selbst Standardmodelle nicht mehr verlässlich lieferbar seien. Mit dem Wegfall der kleinsten Speicheroption reagiert Apple nun offenbar auf die angespannte Versorgungslage und steigende Kosten.

Neue Basis verschiebt Preisniveau

Technisch bleibt der Einstieg in die Mac-mini-Reihe unverändert, abgesehen vom größeren Speicher. Das aktuelle Modell mit M4-Chip und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher ist weiterhin verfügbar, startet nun jedoch ausschließlich mit 512 Gigabyte SSD. Diese Konfiguration lag bereits zuvor bei 949 Euro und bildet jetzt die neue Einstiegslinie.

Für Varianten mit M4 Pro ergeben sich keine Änderungen, da diese ohnehin nie mit kleinerem Speicher angeboten wurden. Für Käufer bedeutet die Anpassung jedoch, dass der bislang günstigste Zugang zum Mac-Desktop entfällt. Aktuell bieten Händler wie Saturn noch Restposten des günstigen Einsteiger-Modells an.