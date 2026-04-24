Lieferprobleme: Erste Apple-Händler nennen keine Termine mehr

Die Lieferprobleme bei Apples Desktop-Macs spitzen sich weiter zu. Nachdem zuletzt bereits im Apple Store selbst zahlreiche Konfigurationen von Mac mini und Mac Studio nur mit langen Wartezeiten oder gar nicht verfügbar waren, melden sich nun auch erste Händler mit deutlich verschärften Einschätzungen zur Lage.

Händler bestätigen unklare Lieferlage

Ein Leserhinweis aus dem Umfeld des Apple-Händlers Comspot zeichnet ein klares Bild: Für sogenannte Configure-to-Order-Modelle, also individuell zusammengestellte Geräte, müsse aktuell mit Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen oder mehr gerechnet werden. Gleichzeitig wird betont, dass sich für Mac mini und Mac Studio derzeit selbst für Standardkonfigurationen kein verlässlicher Liefertermin nennen lasse.

Die Angaben basieren laut Händler auf Informationen direkt von Apple und entziehen sich dem Einfluss der Vertriebspartner. Damit bestätigt sich, was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hat. Die Situation verschlechtert sich nicht nur im Apple Store, sondern auch im Handel insgesamt.

Speichermangel bleibt zentraler Engpass

Wie bereits berichtet, gilt der weltweite Mangel an Speicherbausteinen weiterhin als Hauptursache für die eingeschränkte Verfügbarkeit. Insbesondere leistungsstärkere Varianten mit mehr Arbeitsspeicher sind betroffen. Der anhaltende Ausbau von KI-Infrastrukturen sorgt dafür, dass große Cloud-Anbieter den Markt stark beanspruchen und verfügbare Kapazitäten binden.

Mac mini und Mac Studio: Lange Wartezeiten wegen Speichermangel

Die neuen Aussagen aus dem Handel unterstreichen, dass die Engpässe inzwischen auch die Planungssicherheit für Käufer erheblich beeinträchtigen. Während zuvor zumindest grobe Zeitfenster genannt wurden, fällt diese Orientierung nun teilweise komplett weg.

Vor diesem Hintergrund erscheint es weiterhin unwahrscheinlich, dass Apple kurzfristig neue Modelle auf den Markt bringt. Vielmehr deutet sich an, dass sich die Einführung der nächsten Generation von Mac mini und Mac Studio weiter in Richtung Herbst verschieben könnte.