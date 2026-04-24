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„Lieferzeit von 6–8 Wochen oder mehr“

Lieferprobleme: Erste Apple-Händler nennen keine Termine mehr
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Die Lieferprobleme bei Apples Desktop-Macs spitzen sich weiter zu. Nachdem zuletzt bereits im Apple Store selbst zahlreiche Konfigurationen von Mac mini und Mac Studio nur mit langen Wartezeiten oder gar nicht verfügbar waren, melden sich nun auch erste Händler mit deutlich verschärften Einschätzungen zur Lage.

Mac Studio Back

Händler bestätigen unklare Lieferlage

Ein Leserhinweis aus dem Umfeld des Apple-Händlers Comspot zeichnet ein klares Bild: Für sogenannte Configure-to-Order-Modelle, also individuell zusammengestellte Geräte, müsse aktuell mit Lieferzeiten von sechs bis acht Wochen oder mehr gerechnet werden. Gleichzeitig wird betont, dass sich für Mac mini und Mac Studio derzeit selbst für Standardkonfigurationen kein verlässlicher Liefertermin nennen lasse.

Die Angaben basieren laut Händler auf Informationen direkt von Apple und entziehen sich dem Einfluss der Vertriebspartner. Damit bestätigt sich, was sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet hat. Die Situation verschlechtert sich nicht nur im Apple Store, sondern auch im Handel insgesamt.

Comspot Lieferzeiten

Speichermangel bleibt zentraler Engpass

Wie bereits berichtet, gilt der weltweite Mangel an Speicherbausteinen weiterhin als Hauptursache für die eingeschränkte Verfügbarkeit. Insbesondere leistungsstärkere Varianten mit mehr Arbeitsspeicher sind betroffen. Der anhaltende Ausbau von KI-Infrastrukturen sorgt dafür, dass große Cloud-Anbieter den Markt stark beanspruchen und verfügbare Kapazitäten binden.

Die neuen Aussagen aus dem Handel unterstreichen, dass die Engpässe inzwischen auch die Planungssicherheit für Käufer erheblich beeinträchtigen. Während zuvor zumindest grobe Zeitfenster genannt wurden, fällt diese Orientierung nun teilweise komplett weg.

Mac Mini 1

Vor diesem Hintergrund erscheint es weiterhin unwahrscheinlich, dass Apple kurzfristig neue Modelle auf den Markt bringt. Vielmehr deutet sich an, dass sich die Einführung der nächsten Generation von Mac mini und Mac Studio weiter in Richtung Herbst verschieben könnte.

Mit Dank an Philipp!
24. Apr. 2026 um 12:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Die KI zerstört die IT Branche…. Irgendwann haben die Endnutzer keine Devices mehr, um KI Produkte nutzen zu können. Bin gespannt, wo die Reise hingeht.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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