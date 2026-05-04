Simplebanking 1.4 bringt Prognosen und KI-Anbindung für den Alltag

Die Mac-App Simplebanking, die Kontostände direkt in der Menüleiste anzeigt, wird mit Version 1.4.0 weiter ausgebaut. Die Anwendung bleibt ihrem Ansatz treu und konzentriert sich weiterhin auf eine schnelle Übersicht statt auf klassische Banking-Funktionen wie Überweisungen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der Entwickler Maik Klotz zusätzliche Analysefunktionen und eine optionale KI-Anbindung eingeführt. Das aktuelle Update erweitert diese Ausrichtung um neue Prognosen und Automatisierungen.

„Left to Pay“ ergänzt den Kontostand

Zentrale Neuerung ist die Funktion „Left to Pay“. Sie zeigt unterhalb des aktuellen Kontostands an, welche regelmäßigen Ausgaben bis zur nächsten Gehaltszahlung noch zu erwarten sind. Nutzer können zwischen verschiedenen Ansichten wechseln und sich offene Abbuchungen, verfügbares Restbudget oder einen auf den Tag heruntergerechneten Betrag anzeigen lassen. Damit wird der Kontostand nicht nur als Momentaufnahme dargestellt, sondern in einen zeitlichen Kontext gesetzt.

Ergänzend führt die App eine vereinfachte Statusanzeige ein. Ein optionales Symbol signalisiert, ob sich das Konto aktuell in einem stabilen oder angespannten Bereich bewegt. Diese Anzeige kann auch dann genutzt werden, wenn der konkrete Kontostand aus Datenschutzgründen ausgeblendet ist. Die Bedienoberfläche wurde zudem weiter reduziert. Filterfunktionen sind nun schneller erreichbar und die Suche erkennt auch natürlich formulierte Anfragen nach Zeiträumen oder Händlern.

Lokale KI-Auswertung und Automatisierungen

Nachdem bereits zuvor eine Anbindung an KI-Dienste möglich war, erweitert Version 1.4 nun die Integration lokaler Werkzeuge. Über entsprechende Schnittstellen können externe Dienste per MCP- und CLI-Support auf Wunsch Auswertungen der Kontodaten vornehmen. Denkbar sind etwa automatisch erzeugte Monatsübersichten oder einfache Benachrichtigungen bei bestimmten Kontoständen.

Die Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Mac. Simplebanking bleibt dabei auf den lesenden Zugriff beschränkt und kann weiterhin keine Transaktionen ausführen. Kontodaten werden über Open-Banking-Schnittstellen abgerufen und auf dem Gerät gespeichert. Zugangsdaten verbleiben im Systemschlüsselbund.

Mit dem Update ergänzt der Entwickler außerdem die Unterstützung weiterer Banken und bereitet die Anwendung auf eine breitere internationale Nutzung vor. Neben der Menüleistenansicht lässt sich Simplebanking nun auch als klassische Mac-Applikation im Dock betreiben.