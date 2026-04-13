Bereitet Apple neue Modelle von Mac mini und Mac Studio vor, oder liegt die schlechte Verfügbarkeit allein am knappen Arbeitsspeicher? Schon seit längerer Zeit sind verschiedene Konfigurationen der beiden Desktop-Macs nur mit langen Wartezeiten verfügbar. Mittlerweile zeigt Apple für ausgewählte Konfigurationen den Hinweis an, dass diese Varianten derzeit gar nicht erhältlich sind.

„Derzeit nicht verfügbar“

Der Hinweis „derzeit nicht verfügbar“ wird bei Apple Deutschland beispielsweise angezeigt, wenn man den Mac mini mit einer leistungsfähigeren Ausstattung oder den Mac Studio mit 128 GB Arbeitsspeicher kaufen will. Andere Konfigurationen kann Apple nur mit einer Wartezeit von bis zu zwei Monaten liefern.

Solche Lieferengpässe gelten normalerweise als Hinweis darauf, dass Apple die aktuelle Serie auslaufen lässt und eine neue Modellreihe in den Startlöchern steht. Aktuell geht man jedoch eher davon aus, dass die Lieferprobleme ausschließlich der schlechten Verfügbarkeit von Speichermodulen geschuldet sind. Der KI-Boom sorgt dafür, dass die großen Cloud-Anbieter derzeit den Markt mehr oder weniger leerkaufen. Dies hat neben Lieferengpässen auch zu massiven Preissteigerungen in diesem Bereich geführt.

Neue Modelle wohl erst im Herbst

Abgesehen davon gibt es aktuell keinerlei Hinweise darauf, dass neue Versionen der beiden Desktop-Macs in Kürze bevorstehen. Varianten der beiden Rechner mit M5-Prozessoren werden erst für den Herbst erwartet.

Als nächstes großes Apple-Event steht zwar schon im Juni die Entwicklerkonferenz WWDC auf dem Programm. Hier liegt der Fokus jedoch in der Regel auf Software-Neuerungen. Wir haben in diesem Rahmen zwar hin und wieder auch schon neue Hardware von Apple gesehen. Sollte dies auch in diesem Jahr der Fall sein, dann hätte Apples Geheimhaltungskonzept ungewohnt gut funktioniert.

Produktionsverlagerung als Bonbon für die US-Regierung

Titel und hier: Apple-Produktion in Texas (Bilder: Apple)

Auch die Tatsache, dass Apple Teile der Produktion des Mac mini in die USA verlagert, dürfte die aktuelle Liefersituation kaum beeinflussen. Hier handelt es sich vermutlich eher um den Versuch, die Forderungen der US-Regierung diesbezüglich zu erfüllen. Nur einen Monat nach dieser Ankündigung hat Apple bekanntgegeben, dass mit dem Mac Pro der einzige bislang in den USA gefertigte Mac aus dem Programm genommen wird.