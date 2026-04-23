Auch die günstigste Variante des aktuellen Mac mini mit M4-Prozessor ist bei Apple jetzt ausverkauft. Bislang betrafen die Lieferprobleme vor allem die leistungsfähigeren Modelle der Apple-Rechner. Nun wird im Onlineshop des Herstellers auch das Einstiegsmodell des Mac mini als derzeit nicht verfügbar angezeigt.

Lieferprobleme weltweit

Die Lieferprobleme sind nicht auf Deutschland begrenzt. Aus den USA berichtet das Apple-Blog MacRumors von einem Lieferengpass und unsere Stichproben in anderen europäischen Ländern zeigen ein ähnliches Bild: Man kann den Mac mini in der Basiskonfiguration derzeit weder bei Apple bestellen, noch ist diese Ausführung in den regionalen Apple-Ladengeschäften auf Lager.

Bei den Vertriebspartnern von Apple sieht es derzeit noch besser aus. Bei Amazon und MediaMarkt kann man die Basisversion des Mac mini M4 derzeit noch bestellen. Und dies mit einem Preis von 649 Euro sogar günstiger als bei Apple. Der Lagerbestand dürfte aber auch hier begrenzt sein.

Speichermangel belastet Produktion

Während man solche Lieferengpässe in der Vergangenheit immer als Zeichen für einen anstehenden Modellwechsel deuten konnte, scheinen diesmal andere Gründe eine Rolle zu spielen. Der weltweite Mangel an Speicherbausteinen macht schon seit geraumer Zeit auch Apple zu schaffen. Zunächst hatte Apple die maximale RAM-Ausstattung des Mac Studio von 512 auf 256 GB reduziert. Seit Monatsbeginn sind verschiedene Varianten des Mac mini und des Mac Studio nur noch mit langen Wartezeiten erhältlich und mittlerweile kann Apple nun einzelne Modelle gar nicht mehr liefern.

Es ist nicht auszuschließen, dass die aktuelle Situation auch die Einführung neuer Mac-Modelle verzögert. Berichten aus Apple-nahen Quellen zufolge plant Apple die Einführung von zwei neuen Mac-Modellen, darunter einer neuen Version des Mac Studio. Ursprünglich sei eine Vorstellung zur Jahresmitte vorgesehen gewesen, nun sieht es jedoch so aus, als würden die neuen Rechner erst im Oktober oder noch später erscheinen.