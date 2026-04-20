Speichermangel bremst neue Mac-Modelle aus

Über die Lieferprobleme beim Mac mini und Mac Studio haben wir bereits berichtet. Die Situation bessert sich nicht, vielmehr verschlechtern sich die Lieferbedingungen weiter. Die Lieferzeiten für die aktuellen Geräte werden länger und länger. Aus den USA ist nun zu hören, dass Apple auch mehrere neue Mac-Modelle erst später auf den Markt bringen wird, als ursprünglich geplant.

Der für Bloomberg tätige Journalist Mark Gurman berichtet, dass Apple die Einführung von mindestens zwei Mac-Modellen wohl verschieben muss. Gurmans Quellen nennen die aktuellen Engpässe bei verschiedenen Speicherkomponenten als Ursache. Besonders seien hiervon die leistungsstarken Geräte und Konfigurationen betroffen.

Ein Blick in den Apple Store bestätigt diese Theorie. Insbesondere die mit viel Arbeitsspeicher ausgestatteten Varianten der aktuellen Modelle von Mac mini und Mac Studio sind entweder nur mit mehreren Monaten Verzug oder aktuell gar nicht lieferbar.

Neuer Mac Studio womöglich erst im Herbst

Apple arbeitet wohl bereits seit geraumer Zeit an einer neuen Generation des Mac Studio, der auf leistungsstärkeren Chips basieren und die derzeit erhältlichen Modelle ablösen soll. Ursprünglich sei eine Vorstellung zur Jahresmitte vorgesehen gewesen.

Aufgrund der angespannten Liefersituation bei Speicherbausteinen werde intern jedoch damit gerechnet, dass sich die Auslieferung verschieben könnte. Aktuell ist im Apple-Umfeld die Rede davon, dass ein neuer Mac Studio erst im Oktober oder noch später verfügbar sein könnte.

MacBook Pro mit Touchscreen weiter in Planung

Auch ein überarbeitetes MacBook Pro mit berührungsempfindlichem Display sei weiter von Apple geplant. Das Gerät soll ein schlankeres Gehäuse erhalten und eine neu gestaltete Frontkamera integrieren. Die Markteinführung sei grundsätzlich für den Zeitraum zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 vorgesehen. Unter anderem die Engpässe bei Speicherkomponenten könnten jedoch dazu führen, dass sich der Termin eher in Richtung des späteren Zeitfensters verschiebt.