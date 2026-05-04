Parteien ziehen sich von X zurück, EU-Alternative startet am 9. Mai

Mehrere Bundestagsparteien wenden sich von der Plattform X ab. So haben etwa Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke angekündigt, ihre Aktivitäten dort einzustellen. Die bestehenden Profile sollen zwar erhalten bleiben, neue Inhalte werden jedoch nicht mehr veröffentlicht.

Als Begründung nennen die Parteien eine veränderte Diskussionskultur. Die Plattform habe aus ihrer Sicht an Bedeutung für politische Debatten verloren. Statt eines offenen Austauschs dominierten zunehmend aggressive Beiträge und gezielte Fehlinformationen. Bereits in den vergangenen Jahren hatten einzelne Parteigliederungen ähnliche Schritte eingeleitet. Auch Medienkonzerne und Institutionen reduzierten ihre Präsenz oder stellten sie ganz ein.

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Hintergrund ist die Entwicklung seit der Übernahme durch Elon Musk. Änderungen bei der Moderation von Inhalten führten dazu, dass Beiträge mit extremen oder beleidigenden Inhalten häufiger sichtbar bleiben.

Europäische Plattform setzt auf Verifikation

Parallel zu diesem Rückzug entsteht eine neue europäische Alternative. Mit W Social startet am Europatag eine Plattform, die sich bewusst von bestehenden Angeboten abgrenzen will. Ziel ist es, eine unabhängige X-Alternative für digitale Kommunikation in Europa aufzubauen, wie Gründerin Anna Zeiter im Interview mit dem Deutschlandfunk betont.

Ein zentraler Unterschied liegt im Umgang mit Nutzerkonten. Neue Nutzer müssen ihre Identität zunächst über ein Ausweisdokument und einen Fotoabgleich bestätigen. Die Daten werden nach Angaben der Betreiber anschließend gelöscht. Entscheidend sei lediglich die Bestätigung, dass hinter einem Konto eine reale Person steht. Danach können Nutzer frei entscheiden, unter welchem Namen sie auftreten.

Technisch basiert die Plattform auf einem offenen Protokoll, das eine Verbindung zu anderen Netzwerken wie Bluesky und Mastodon ermöglicht. Inhalte lassen sich dadurch plattformübergreifend austauschen. Die Betreiber verweisen darauf, dass so bereits zum Start eine größere Nutzerbasis erreicht werden könne.

Auch beim Datenschutz setzt die Anwendung auf europäische Standards. Die Daten werden innerhalb Europas gespeichert. Finanziert wird das Projekt überwiegend durch private Investoren aus mehreren europäischen Ländern. Eine staatliche Förderung gibt es nach Angaben der Verantwortlichen nicht.