W Social startet am Europatag
Parteien ziehen sich von X zurück, EU-Alternative startet am 9. Mai
Mehrere Bundestagsparteien wenden sich von der Plattform X ab. So haben etwa Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke angekündigt, ihre Aktivitäten dort einzustellen. Die bestehenden Profile sollen zwar erhalten bleiben, neue Inhalte werden jedoch nicht mehr veröffentlicht.
Als Begründung nennen die Parteien eine veränderte Diskussionskultur. Die Plattform habe aus ihrer Sicht an Bedeutung für politische Debatten verloren. Statt eines offenen Austauschs dominierten zunehmend aggressive Beiträge und gezielte Fehlinformationen. Bereits in den vergangenen Jahren hatten einzelne Parteigliederungen ähnliche Schritte eingeleitet. Auch Medienkonzerne und Institutionen reduzierten ihre Präsenz oder stellten sie ganz ein.
- Empfehlungssystem im Visier: EU-Kommission untersucht X
Hintergrund ist die Entwicklung seit der Übernahme durch Elon Musk. Änderungen bei der Moderation von Inhalten führten dazu, dass Beiträge mit extremen oder beleidigenden Inhalten häufiger sichtbar bleiben.
Europäische Plattform setzt auf Verifikation
Parallel zu diesem Rückzug entsteht eine neue europäische Alternative. Mit W Social startet am Europatag eine Plattform, die sich bewusst von bestehenden Angeboten abgrenzen will. Ziel ist es, eine unabhängige X-Alternative für digitale Kommunikation in Europa aufzubauen, wie Gründerin Anna Zeiter im Interview mit dem Deutschlandfunk betont.
Ein zentraler Unterschied liegt im Umgang mit Nutzerkonten. Neue Nutzer müssen ihre Identität zunächst über ein Ausweisdokument und einen Fotoabgleich bestätigen. Die Daten werden nach Angaben der Betreiber anschließend gelöscht. Entscheidend sei lediglich die Bestätigung, dass hinter einem Konto eine reale Person steht. Danach können Nutzer frei entscheiden, unter welchem Namen sie auftreten.
Technisch basiert die Plattform auf einem offenen Protokoll, das eine Verbindung zu anderen Netzwerken wie Bluesky und Mastodon ermöglicht. Inhalte lassen sich dadurch plattformübergreifend austauschen. Die Betreiber verweisen darauf, dass so bereits zum Start eine größere Nutzerbasis erreicht werden könne.
Auch beim Datenschutz setzt die Anwendung auf europäische Standards. Die Daten werden innerhalb Europas gespeichert. Finanziert wird das Projekt überwiegend durch private Investoren aus mehreren europäischen Ländern. Eine staatliche Förderung gibt es nach Angaben der Verantwortlichen nicht.
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ach Kai…
Stark Kai. Unter dem Kommentar, der darum bittet, sachlich zu bleiben, so einen unsachlichen Quatsch zu schreiben.
Warum Kai??? Warum?
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Galt _Knight_
Ich glaube dass eine solche Entwicklung einfach die Konsequenz ist aus dem was auf X passiert und befürworte die Existenz einer Alternative
Sehe ich genauso.
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Danke für den Beitrag. Ich wusste zwar von Gedanken bezüglich eines Versuchs, aber hatte noch nichts konkretes dazu gelesen (aber auch nicht aktiv danach gesucht), deswegen nochmal danke. Habe mich direkt in die Warteschlange eingetragen.
Sollten alle europäischen Mitbürger tun. Das könnte ein starkes Zeichen werden.
Auf auf!
Ich lese mal mit, wird bestimmt lustig :-), :-)
Ich denke, das wird fürchterlich langweilig und einseitig!
Ob die sich mit der Persobestätigung nicht den Weg direkt wieder verbaut haben, ohne würde ichs nutzen. Und ja da steht temporär und nur für Bot-Umgehung, aber ich brauch nicht noch mehr Firmen die alle Persos leaken.
Dann ist W Social per ActivityPub ans Fediverse angebunden? Das wäre eigentlich ganz cool. Mit Mastodon kann man dann interessanten Accounts folgen, so wie das auch schon mit Blueksy geht, ohne dort auch wieder nen extra Account zu haben.
PS.
„The nice thing about Twitter Alternativen is that there are so many of them to choose from“ ;)
Zitat von?
Wir sollten uns sowieso in alle iT Belangen von den USA unabhängiger machen, um weniger erpressbar zu sein.
Dem stimme ich zu. Ich kündige mich bereits vielen Dienste aus den USA und wähle EU Alternativen.
Ein sehr guter und wichtiger Schritt. Wenn man sieht, wer das Portal aufgekauft hat, zu welchem Zweck und mit welcher Wirkung, war dieser Schritt längst überfällig. Ich wundere mich, dass es noch nicht viel früher geschehen ist.
Ja natürlich zieht sich die Politik von X zurück!! Ist ja nur noch fast die einzige Möglichkeit, seine Meinungsfreiheit ohne Konsequenzen zu äußern, ohne gleich als Rechter oder Straftäter da zu stehen!
Das gefällt unseren europäischen Politikern natürlich garnicht!
Also ob es da keine Hass-Kommentare geben wird.
Das normale Diskutieren kennen wir Menschen, außerhalb vom Reallife, nicht mehr.
In welcher Zeitepoche konnten wir das abseits vom Real Life?
Finde ich gar nicht gut! Erinnert mich sehr stark daran, mit bestimmten Leuten nicht diskutieren zu wollen. Diese neue Plattform wird eindeutig eine neue Linke-Blase-Plattform. Finden nur die gut, welche keine anderen Meinungen ertragen und dulden wollen. Meine Meinung!
Aha, also eine neue Linke-Blase-Plattform. Kannst du deine Behauptung belegen ?
Und du bevorzugst eher Plattformen, die ausschließlich deine Meinung vertreten (so jedenfalls interpretiere ich deinen Beitrag) ?
Das Schöne ist: niemand zwingt dich, diese neue Plattform zu nutzen.
Soviel zum Thema Meinungsvielfalt …
Das Problem ist, dass schnell das sachliche Argument vernachlässigt wird und man übergeht zu Beschimpfungen etc. Hat nichts damit zu tun mit bestimmten nicht reden zu wollen. Der Fall tritt meistens dann ein, wenn die sachlichen Argumente für die eigene Position ausgehen. Und was dann folgt wird weitaus weniger betrieben mit Klarnamen. Hat also wenig damit zu mit bestimmten „nicht reden zu wollen“ sonder es kein Gespräch / Austausch mehr ist sondern irgendwas Anderes
Ich finde es gut, dass es so kommt. Eine generelle Klarnamenpflicht für das Internet sehe ich eher skeptisch, es muss Räume geben wo ich mit Pseudonymen auftrete, aber bei so großen Plattformen, ähnlich der Gatekepper Bewertung, macht es schon Sinn um eine vernünftigen Diskurs aufrechtzuerhalten. Die Menschen schreiben anders wenn, wenn sie mit ihrem wahren Namen erkenntlich sind. Gute Entwicklung das Portal – hoffe es melden sich genügend User an!
Wenn du eine Meinung hast, stehst du dahinter. Oder sag nichts.
Ich bin ehrlich…
wenn es darum geht, schnell und in alle Richtungen informiert zu werden – dann führt kein Weg an X vorbei.
Natürlich sollte man Prüfungen anstellen und selber denken – aber ansonsten ist das DIE MÖGLICHKEIT, mal nicht nur die eine Richtung zu hören.