Mac-Freeware Upscayl verbessert Bildauflösungen massiv

Neu in Version 2.5 der etwa 420 Megabyte großen Applikation ist unter anderem die Möglichkeit beliebige eigene KI-Modelle in Upscayl zu importieren und diese zu nutzen. Allerdings muss man hier nicht Hand anlegen, sondern kann auch einfach die Voreinstellungen der Macher nutzen.

Die K.I.-Applikation Upscayl gehört zu den kostenfreien Mac-Anwendungen, die die Errungenschaften aus der Forschung mit Künstlicher Intelligenz zum lokalen Einsatz zur Verfügung stellen und erinnert uns damit an die Aiko-App zur Text-Transkription Whisper, die das von OpenAI erstellte Whisper-Model mit einer einfachen Oberfläche versorgt, oder auch den Bildgenerator Diffusion Bee, der die beeindruckenden Fähigkeiten von Stable Diffusion in eine simple Mac-Anwendung gegossen hat.

