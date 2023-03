Upscalo: Kostenfreie Mac-App zur KI-Hochskalierung von Bildern

Was die Nutzung der Applikation angeht, empfehlen wir euch einen Blick auf das lediglich 60 Sekunden kurze Demo-Video zu werfen. Upscalo steht auf dieser Webseite zum Download bereit. Entwickler Just würde sich jedoch freuen, wenn ihr den Umweg über diese Kurzbefragung in Kauf nehmen könntet, um eure voraussichtliche Nutzung der Upscalo-App kurz zu beschreiben und so Anhaltspunkte für die zukünftige Entwicklung der Mac-App geben könntet.

Nach ihrem Start erwartet die Mac-Applikation des Entwicklers Morten Just lediglich die Übergabe einer Quellgrafik per Drag-and-Drop. Habt ihr euer Eingangsbild auf dem 200 Megabyte großen Download abgelegt, bläst dieser das Bild auf 2048 Pixel auf und versucht euch dabei keinen Brei aus überzeichneten Kompressions-Artefakten anzubieten, sondern eine aufgewertete Version eurer Grafik, die Wert auf scharfgezeichnete Details legt.

Vom kleinen Ausgangsbild hin zur hochaufgelösten Grafik. Die Freeware Upscalo hilft euch dabei Bilder und Grafikdateien, die nur in geringer Auflösung vorliegen hochzuskalieren und nutzt maschinenlernende Algorithmen, um dies in der bestmöglichen Qualität zu machen.

Insert

You are going to send email to