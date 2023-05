Neue FamilyCard-Tarife: Vodafone-Datenvolumen für iPad und Co.

Wie Vodafone heute bekanntgegeben hat, sollen zum Start drei FamilyCard-Tarife angeboten werden, deren Datenvolumen nicht mehr an den Tarif der Hauptkarte gebunden ist, sondern nur noch vom Typ der gebuchten FamilyCard abhängt. Die neuen Zusatzkarten werden initial mit den folgenden Datenvolumen und Preisen in den Markt starten:

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone wird zum kommenden Monat seine Auswahl an Mobilfunk-Zusatzkarten aus- bzw. umbauen, die Bestandskunden für die Nutzung in zusätzlichen Endgeräten wie etwa dem iPad buchen können.

