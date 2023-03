Aiko: Neue und kostenlose Transkriptions-App für den Mac

Als Ausgangsmaterial lassen sich entweder vorhandene Audiodateien verwenden, oder man verwendet das im Mac integrierte Mikrofon und zeichnet ein Gespräch oder einen Vortrag direkt über die App zur anschließenden Weiterverarbeitung auf. Das Ergebnis lässt sich dann per Copy-und-Paste weiterverarbeiten oder in verschiedenen Dateiformaten exportieren.

Insert

You are going to send email to