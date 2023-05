Deutsche Digitale Bibliothek: Neustart im Web

Die Deutsche Digitale Bibliothek ist mit einem neuen Online-Portal in den Mai gestartet, das nicht nur für einen frischen Look sorgt, sondern so weitreichende Veränderungen mit sich bringt, dass zum Launch ein offizieller Festakt mit Wissenschaftlern, Staatsministern und Archivaren abgehalten wurde.

Zentrales staatliches Digitalarchiv

In der Deutschen Digitalen Bibliothek, die erstmals Ende 2012 an den Start ging, wird offiziell das „digitale Kulturerbe Deutschlands“ archiviert. Bestückt wird das Portal von Archiven, wissenschaftlichen Einrichtungen, Museen und Mediatheken, die hier nicht nur Video- und Fotomaterial, sondern auch digitalisierte Handschriften, Bücher und Fotografien zur Verfügung stellen.

Grundsätzlich versteht sich das Portal, das über die Web-Adressen ddb.de und deutsche-digitale-bibliothek.de angesteuert werden kann, als „zentrales staatliches Zugangsportal für digitale Objekte aus Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland“.

Für Familienforschung, Bildung und mehr

Erstbesuchern, die nicht wirklich wissen was nun genau mit der Deutschen Digitalen Bibliothek anzufangen ist, empfehlen die Portalbetreiber unter anderem den Einsatz zur Familienforschung. So gestattet das Portal die Recherche in Kirchen- und Standesbüchern sowie in Sterbe- und Auswanderungsregistern und archiviert sogar Heiratsanzeigen und Gerichtsakten.

Darüber hinaus wird die Nutzung dem Bildungsbereich, also Schulen und Forschung, sowie zur Reisevorbereitung empfohlen. Die erklärende Webseite Suchtipps für den Einstieg nimmt Neulinge an die Hand und stellt zahlreiche Animationen zur Verfügung, die die Nutzung der Suche und die Navigation im Archiv der Deutschen Digitalen Bibliothek ausführlich erklären.

Wir haben die im gleichen Lesezeichen-Ordner abgelegt wie das wirklich gute Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), das von der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften betrieben wird.