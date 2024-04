Mac: „Folderizer“ passt die Optik von Finder-Verzeichnissen an

Folderizer ist ein Neuzugang in Apples Software-Kaufhaus, mit dessen Hilfe sich das Aussehen der im macOS-Finder vorhandenen Ordner schnell und einfach modifizieren lässt. Die von Eugenio Keller entwickelte App ist zum Festpreis von 1,99 Euro im Mac App Store erhältlich.

Mit Folderizer kann man einem auf dem Mac vorhandenen Verzeichnis mit nur drei Mausklicks eine neue Optik geben. Ihr wählt zunächst die gewünschte Farbe, fügt hier optional noch ein Logo hinzu und wählt anschließend den Ordner aus, der mit diesen Änderungen versehen werden soll.

Beliebige Farben und mehr als 150 Symbole

Für die Farbauswahl hat der Entwickler schon 16 verschiedene und gut zur Oberfläche von macOS passende Farbtöne vorab bereitgestellt, ihr könnt aber auch einen zufälligen Farbton generieren oder diesen mithilfe eines Farbwählers suchen.

Der „Aufdruck“ von eigenen Ordnersymbolen wird von Folderizer nicht unterstützt. Wenn ihr das Ordnersymbol nicht leer lassen wollt, stehen euch hierfür mehr als 150 verschiedene Icons zur Verfügung, darunter die Logos von Softwareanwendungen von Anbietern wie Apple oder Adobe und auch schlichte Ziffern oder Buchstaben. Die Möglichkeit, eigene Bilder hinzuzufügen ist in Arbeit und wird voraussichtlich in Kürze mit Version 1.1 der App nachgeliefert. In den Beschreibungstext im App Store ist die Erwähnung versehentlich jetzt schon mit reingerutscht, der Entwickler entschuldigt sich und will dies korrigieren.

Wenn man seinen Desktop personalisieren will, ist Folderizer zum Preis von 1,99 Euro eine einfache Option und liefert ansprechende Ergebnisse.

Mac-Apps zum Anpassen von Ordnern

Die Folderizer-App sortiert sich in die Reihe mit anderen Anwendungen aus dieser Kategorie ein, die allerdings teils weniger Leistungsumfang bieten oder auch schon länger nicht mehr gepflegt wurden. Diese Alternativen wollen wir euch dennoch nicht vorenthalten, in der Vergangenheit haben wir bereits die folgenden Apps zum Anpassen des Ordner-Aussehens auf dem Mac vorgestellt: