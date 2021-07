Tager: Mac-App Individualisiert Ordner-Icons nach Bedarf

In der Tager-Anwendung selbst lassen sich in kreativen Minuten Vorlagen-Icons anlegen, auf die jederzeit zurückgegriffen werden kann. Um ausgewählter Ordner mit den so angelegten, neuen Verzeichnis-Symbolen zu versehen setzt Tager auf eine Finder-Erweiterung, die das nach einem Rechtsklick angezeigte Kontextmenü um die Auswahl der bereits angelegten Ordner-Symbole erweitert.

Dafür sorgt eine breite Auswahl an Symbolen, mit denen sich eure Ordner verzieren lassen. Tager greif hier auf Apples „SF Symbols“-Bibliothek zu. Alternativ zu den Symbolen können auch Text-Label auf die Ordner „gedruckt“ werden, zudem stehen in der aktuellen Version fünf unterschiedliche Farben zur Verfügung, die für Symbole und Texte genutzt werden können.

