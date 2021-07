Keystroke Pro 2: Tastenanschläge auf dem Mac visualisieren

Keystroke Pro lässt euch die Anzeige-Farben der Tasten konfigurieren, kann alle Tastenanschläge oder wahlweise lediglich die der Hilfstasten anzeigen, bietet mehrere Design-Themes zum Wählen an und lässt auch die Beeinflussung der Anzeigezeit zu. Sollen die angeschlagenen Tasten schnell durch das Bild huschen oder noch einige Zeit auf dem Monitor verweilen? Passwort-Eingaben zeigt die App standardmäßig nicht an.

Aus dem Stegreif fallen uns hier KeyCastr , Modkey und Keystroke Pro ein. Letztgenannte App steht kurz vor einem großen Neustart und soll heute in einer Woche in der komplett neu geschriebenen Version 2.0 erscheinen.

Hier bieten sich mehrere spezialisierte Mac-Applikationen an, die alle angeschlagenen und alle gehaltenen Tasten auf dem Mac direkt auf dem Bildschirm visualisieren und so einblenden, was Betrachter eines Screencasts ohne Weiteres erst mal nicht erkennen können.

Angenommen ihr würdet diesen Trick in einem Video visualisieren wollen: Wie macht man dem Betrachter am besten klar, dass hierfür nicht nur ein Mausklick auf den Desktop ausgeführt wurde, sondern auch die beiden Zusatztasten „Command“ und „Alt“ gleichzeitig gehalten wurden?

Ihr erinnert euch an das geniale Tastatur-Kürzel : Command+Alt+“Mausklick auf den Desktop“? Eine Kombination die auf dem Mac dafür sorgt, dass alle aktiven Programm-Fenster versteckt beziehungsweise ausgeblendet werden und ihr so wieder den bequemen Zugriff auf alle auf dem Desktop abgelegten Dateien habt.

