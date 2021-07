Stockfish 14 für Mac: Freie Schach-App mit neuem Gehirn

Auf gleicher Grundlage basiert auch die von Ted Wong geschriebene, für iPad und iPhone erhältliche App SmallFish Chess for Stockfish für iOS. Diese setzt in der aktuellen Version jedoch noch auf Stockfish 13.

Und eben jenes Update steht seit wenigen Tagen wieder zum Download bereit. So bietet euch der Mac App Store nun Ausgabe Version 2.3.3 der Schach-App für Einsteiger und Profis an. Diese ist jetzt mit der Stockfish Engine Version 14 ausgestattet.

Insert

You are going to send email to