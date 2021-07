HomePod: Beta-Version von OS 15 soll Schäden verursachen

Ergänzend soll der Lautsprecher auch bald in der Lage sein, Apples verlustfreies Audio wiederzugeben. Abonnenten von Apple Music haben seit dem Frühjahr die Möglichkeit, mit Apples Lossless-Codec verlustfrei komprimiertes Audio zu streamen. Allerdings unterstützt Apple die Wiedergabe in diesem Format bislang nicht auf dem HomePod.

Immerhin sollte sich die Zahl der betroffenen Nutzer in Grenzen halten. Für das Beta-Programm für den HomePod können sich selbst Entwicklern nicht aktiv einschreiben. Die Teilnahme wird lediglich ausgewählten Nutzern per Einladung angeboten. Aktuell scheint in diesem Zusammenhang angeraten, den Sprung auf die Testversion vorübergehend auszusetzen.

Anwendern zufolge überhitzen die Geräte teils und verweigern in Einzelfällen auch komplett ihren Dienst. Offenbar nimmt bei einzelnen Geräten in Verbindung mit der Überhitzung die Hauptplatine unwiederbringlich Schaden. Wie es scheint, sind dabei die Modelle HomePod mini und HomePod gleichermaßen betroffen.

