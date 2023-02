Jot it Down: Mac-Freeware für flüchtige Gedanken

Der App-Entwickler Zach Farley hat sich mit dem kostenfreien Download Jot it Down vor allem selbst eine Anwendung geschrieben. Wie Farley auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter ausführt, hat dieser im Arbeitsalltag eine Möglichkeit vermisst, Ideen und Gedanken die gerade überhaupt nicht zum aktuellen Kontext gepasst haben, schnell und verlässlich zu notieren.

Um sich ausschließlich auf die Arbeit bzw. den zweiten Bildungsweg konzentrieren zu können, je nachdem in welchem Tagesabschnitt sich Farley gerade bewegte, ist dieser dazu übergegangenen alle fachfremden Gedanken zur späteren Sichtung in „Jot it Down“ zu vermerken.

Hört auf Command+Shift+Leertaste

Die Mac App wartet dafür in der Mac-Menüleiste auf ihren Einsatz und startet wie die Spotlight-Suche mit einem Overlay-Fenster in der Mitte des Bildschirms, das sich mit einem Tastaturbefehl aufrufen lässt und dann umgehend auf die Eingabe eures Textes wartet.

Der Tastaturbefehl ist frei konfigurierbar und ab Werk mit der Tastenkombination Command+Shift+Leertaste belegt. Die Notizen landen nach der Eingabe in einer chronologisch sortierten Liste, die sich mit den Pfeiltasten durchlaufen lässt und das Archivieren vorhandener Notizen mit der Pfeil-Nach-Rechts-Taste gestattet.

Werden Zeitpunkte in den eigegebenen Notizen erkannt, bietet Jot it Down die Erstellung einer Erinnerung an und meldet sich dann mit einer Mitteilung. Eine Integration in Apples Kalender und Apples Erinnerungen-App ist aktuell nicht vorhanden.

Jot it Down ist gänzlich kostenfrei, arbeitet aktuell noch sehr rudimentär, erfüllt den skizzierten Job aber exakt. Die App bewegt sich irgendwo im Niemandsland zwischen Apples Erinnerungen, Text-Sammlern wie NVALT und umfangreicheren Systemen wie FSNotes, Tot oder NoteNik. Mit etwas Glück besetzt der Freeware-Download in eurem Alltag jedoch genau die Nische, für die ihn Zach Farley auch erstellt hat.