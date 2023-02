iOS und iPadOS in Zahlen: Nur jedes zweite iPad aktualisiert

Die letzte Betriebssystemversion kam im vergangenen Mai auf 82 Prozent aller aktuellen iPhones zum Einsatz und lief auf 72 Prozent aller damals aktuellen iPads. Hier muss Apple in den kommenden drei Monaten also noch 10 bzw. 22 Prozentpunkte nachreichen. Eine anspruchsvolle Vorgabe.

Ob Apple sein Minimalziel, mit iOS 16 mindestens so viele Nutzer zu versorgen wie im Jahr zuvor mit iOS 15, erreicht hat, können wir in spätestens drei Monaten überprüfen. Dann werden sich die jetzt ausgegebenen Zahlen mit den zuletzt von iOS 15 veröffentlichen vergleichen lassen.

