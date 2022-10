GRËUL und Erdsee in 3D: Neue Fantasy-Hörspiel-Serien der ARD

Der Radiosender 1LIVE wird die Krimi-Produktion GRËUL zwischen dem 3. November und dem 29. Dezember 2022 im Nachtprogramm senden. Jeweils Donnerstags um 0:00 Uhr sollen die acht 55 Minuten langen Episoden dann im Hörfunkprogramm ausgestrahlt werden und interessierte Hörerinnen und Hörer ins mittelalterliche Zirnertal entführen.

Schon jetzt stehen die acht Folgen, die vom WDR als Fantasy-Hörspiel-Serie mit Horror-Faktor beschrieben werden, zum Download in der ARD Audiothek bereit und können hier sowohl gehört als auch direkt geladen werden.

Die teils hochkarätig besetzte Produktion – unter anderem Spricht der gerade noch bei Netflix aktive Bjarne Mädel die Figur des Veith, Lena Klenke vertont Swintha – nimmt euch mit in das augenscheinlich friedliche Dorf Quill, dessen Bewohner einfache Leben führen. Eines Tages jedoch verschwindet die 16-jährige Tochter des ansässigen Schmieds, Ortrud, spurlos und es verbreiten sich Angst und Schrecken. Die Fantasy-Hörspiel-Serie ist eine Produktion von Stuart Kummer und Edgar Linscheid, Regie führte Stuart Kummer.

Erst seit Anfang des Monats bietet der Westdeutsche Rundfunk den Hörspiel-Podcast „Erdsee“ zum Download an. Dieser wird als 3D-Audio-Produktion angeboten und kommt auf zwölf ausgaben, die auf zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen aufgeteilt sind.

Der Hörspiel-Podcast basiert auf der gleichnamigen Fantasy-Trilogie von Ursula K. Le Guins und wird von einem umfangreichen Webangebot beim WDR begleitet. Hier gibt es nicht nur Informationen zu den Mitwirkenden, den handelnden Figuren der Geschichte und zur Autorin des Buches. In der sogenannten „Erdsee-Bibel“ bereitet euch der WDR auch mit einem Glossar und einer Karte auf das Abtauchen in die Hörspiel-Produktion vor.

Weit entfernt, in einer anderen Zeit, liegt eine Welt, in der Magie alles durchdringt. Ein Reich, einst durch Frieden verbunden, nun durch Krieg und Hass geprägt. Aber es gibt Hoffnung. Das Schicksal von Erdsee liegt in den Händen zweier junger Menschen: Ged, ein Magier aus dem Inselreich – und Tenar, eine Hohepriesterin aus dem tristen Reich Kargad, tragen den Ring mit sich, der Frieden bringen soll. Doch die Gefahren, denen sie sich stellen müssen, lauern nicht nur auf dem Weg, sondern auch in ihrer Vergangenheit. In 2 Staffeln mit je 6 Folgen öffnet der Hörspiel-Podcast das Tor zu einer der außergewöhnlichsten und größten Fantasy-Welten.