iPhone als Mac-Webcam: Camo unterstützt jetzt Safari und FaceTime

Ihr könnt Camo risikofrei ausprobieren und ohne Bezahlung testen. Sollte euch die Applikation nicht zusagen, dann empfehlen wir einen Blick auf die am Markt verfügbaren Alternativen zu werfen, die ebenfalls in der Lage sind älteren iPhone-Modellen neues Leben einzuhauchen. Hier seien euch Iriun und Detail empfohlen, die wir bereits auf ifun.de besprochen haben:

Nach Angaben der Entwickler ist Camo 1.6 nun vollkompatibel mit Videochat-Applikationen wie Zoom, Skype, Meet, Discord, WhatsApp, Teams und jetzt auch FaceTime und lässt sich darüber hinaus in in allen gängigen Browsern einsetzen. Dazu zählen Chrome, Firefox, Edge und jetzt auch Safari.

Camo , eine Software-Lösung zur Nutzung vorhandener iPhone-Modelle als (bessere) Webcam am eigenen Mac, kennt ihr seit Juli 2020 . Jetzt hat das für den Download verantwortliche Entwickler-Studio Reincubate die Freigabe von Version 1.6 angekündigt. Diese erweitert das an sich nicht außergewöhnliche Software-Angebot um ein solides Alleinstellungsmerkmal.

