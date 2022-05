Gardena LONA: Mehr Intelligenz für die autonomen Mähroboter

So, wie die Saugroboter von Xiaomi und Co. kontinuierliche hinzugelernt haben und sich erst auf Reinigungsgrenzen, dann auf Zimmer, auf Grundrissen und Etagen sowie mittlerweile auch auf die Erkennung von Möbeln und Teppichen verstehen, bereitet nun auch Gardena den Ausbau der Mähroboter-Fähigkeiten vor.

Die Mähroboter der auf Gartengeräte spezialisierten Husqvarna-Tochter Gardena, scheinen derzeit durchzumachen, was auch in den frühen Jahren nach der Verfügbarkeit der ersten Saugroboter beobachtet werden konnte. Die Roboter lernen hinzu.

