Mac-App Camo macht das iOS-Gerät zur Webcam

Im Mai konnten wir euch auf den Beta-Test der Mac-Anwendung Camo hinweisen. Jetzt ist die App, mit deren Hilfe ein iOS-Gerät zur Webcam wird offiziell erhältlich.

Camo gestattet es, das iPhone, iPad oder auch einen iPod touch als qualitativ hochwertige Webcam am Mac zu verwenden. Die Entwickler argumentieren damit, dass die in Apple-Computern verbauten Kameras meist zugunsten der Gehäusekonstruktion zurückstecken müssen, in Apples Mobilgeräten dagegen erstklassige Kameratechnik verbaut ist. Auch keine der von anderen Herstellern separat erhältlichen Webcams könne qualitativ damit mithalten. Einen ausführlichen Vergleich diesbezüglich hält das Camo-Blog parat.

In der Menüleisten-App kann man per Mausklick ein iOS-Gerät als aktive Kamera festlegen und mit Hilfe der Camo-Einstellungen Faktoren wie Bildausschnitt, Auflösung, Farben und mehr beeinflussen. Softwareseitig werden Standard-Apps wie Zoom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Slack, Google Chrome, WebEx Teams und weitere unterstützt.

Camo wird in der Basisversion kostenlos angeboten. Wer die App mit vollem Funktionsumfang nutzen möchte, kann die Pro-Version zum Jahrespreis von 39,43 Euro mieten. Als Alternative sei an dieser Stelle auch nochmal die weniger funktionsreiche aber kostenlose EpocCam genannt.