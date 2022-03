Mobilgeräte als Mac-Webcam: „Detail“ erreicht App-Flatrate Setapp

Damit ist nun Schluss: Detail ist ab sofort ganz offiziell als Vollversion in der App-Flatrate Setapp verfügbar. Setapp bietet zur Monatspauschale von 9,99 den Zugriff auf zahlreiche namhafte Mac-Apps zu denen bekannte Downloads wie TextSniper, Bartender, iStatMenus, CleanShot X und AirBuddy zählen. Insgesamt sind über 230 Applikationen verfügbar, die sich alle in dieser Übersicht einsehen lassen. Setapp lässt sich sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.

So nett Detail auch zu nutzen ist, das unklare Monetarisierungsmodell mit der die Kamera-Anwendung in den Markt startete, schreckte viele Nutzer im vergangenen Monat noch vom Download ab. Die Detail-Macher sprachen auf der Webseite lediglich von einem „kostenlosen Test“ und schienen die Grundfinanzierung mit Wagniskapitalgebern auf die Beine zu stellen.

So zeigt die Mac-App alle verbundenen Kameras in einer Video-Übersicht an und ermöglicht hier die Auswahl per Mausklick. Zudem lassen sich Bildbeeinflussungen aktivieren und Titel-Texte anzeigen, eine Autoframing-Funktion aktivieren und schnell zwischen mehreren verfügbaren Kameras wählen.

So ist Detail nicht nur mit iOS-Geräten kompatibel – die App lässt sich auf allen iPhones und iPads mit mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 einsetzen – die Anwendung kann auch vorhandene Spiegelreflex-Kameras ansprechen und dient nach der Installation auch als schlichtes „Mischpult“ was die Verwaltung der verfügbare Kamera-Optionen angeht.

Insert

You are going to send email to