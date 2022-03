IKEA Symfonisk: Sonos-Lautsprecher erleben satte Preissteigerung

Ansonsten jedoch änderte sich erstaunlich wenig an den auch bei der Kundschaft beliebten Speakern. Auch die neuen Modelle waren in weiß und schwarz erhältlich. Auch die neuen Modelle kosteten 99 Euro.

Nach etwas über zwei Jahren am Markt stellte IKEA den Verkauf der ersten Generation des IKEA Symfonisk Regal-Lautsprechers dann nach und nach ein und ersetzte diesen durch die zweite Generation, die zum einen mit einem geringeren Standby-Verbrauch (<2,15 Watt statt <5,5 Watt) in den Markt startete, zum anderen aber auch mit leicht anderen Bedienelementen ausgerüstet war.

Insert

You are going to send email to