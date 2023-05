Horzono: Weltzeituhr für die Mac-Menüleiste

Nach der Installation können beliebig viele Orte bzw. Zeitzonen in der Menüleisten-App gesichert werden, die sich über ein Suchfeld direkt auswählen und hinzufügen lassen. In der App tauchen die gewählten Orte dann mit Tag/Nacht-Indikator auf, zeigen die Uhrzeit vor Ort und die Differenz zur Systemzeit in Stunden an.

Zuletzt bemühte sich die Tiempo-App um adäquaten Ersatz. Das Freeware-Projekt steckt jedoch noch sichtbar in den Kinderschuhen. Etwas länger entwickelt wird bereizs an Hovrly . Die Weltzeitanzeige ist gut umgesetzt, mit einer Download-Größe von knapp 150 Megabyte und einer entpackten Größe von fast 400 Megabyte aber deutlich zu groß für unseren Geschmack.

