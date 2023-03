Tiempo für Mac: Ein freier Zeitzonen-Manager für die Menüleiste

Wer an seinem Mac viel mit Menschen zusammenarbeitet, die sich nicht nur ebenfalls an ihren Rechnern, sondern zudem auch in entfernten Zeitzonen aufhalten, der freut sich vielleicht über das jetzt als Freeware-Projekt neu angebotene Menüleisten-Tool Tiempo.

Dieses will euch dabei helfen, die unterschiedlichen Tageszeiten in all jenen Zeitzonen im Blick zu behalten, die für euren Alltag beziehungsweise euren Arbeitstag von Relevanz sind.

Gemeinsame Zeiten finden

Habt ihr die Tiempo-Anwendung gestartet (das erste Mal muss dies bei Tiempo per Rechtsklick geschehen, da der Download noch nicht von Apple beurkundet wurde), liegt der kleine Helfer lediglich ein Uhrensymbol in der Mac-Menüleiste ab und wartet auf seine Erstkonfiguration.

In der Applikation können dann über das kleine Plus-Symbol neue Städte angelegt werden, deren Zeitzonen euch interessieren. Nach einem Mausklick auf das Menüleiste-Symbol zeigt euch die Tiempo-Anwendung fortan, dann die aktuelle Zeit in eurer Zeitzone, sowie die in den zusätzlich konfigurierten Zeitzonen an.

Ein Zeitauswahlstreifen am unteren Rand des Programmfensters bietet euch zudem an, mit wenig Mausklicks Zeiten zu suchen, wenn es darum geht gute Meeting-Optionen für alle beteiligten Orte zu finden.

Entwickler Wilmer Terrero, der die Anwendung gerade erst veröffentlicht hat und bereits an der nächsten Aktualisierung arbeitet, kann bei zusätzlich Funktionswünschen über den Twitter-Account @wilterrero erreicht werden.

Aus gleichem Holz geschnitzt: Hovrly

Tiempo hat langfristig vielleicht das Zeug die elegante aber fast 50x größere Mac-Applikation Hovrly zu bewerben, die zuletzt im Dezember 2022 aktualisiert wurde.

Der Kategorie-Konkurrent Flashly, der uns eigentlich immer ganz gut gefallen hat, setzt seit geraumer Zeit leider ein kostenpflichtiges Abonnement (!) voraus, um mehr als eine vergleichende Zeitzone zu aktivieren…