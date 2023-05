Telly: Gratis-Fernseher zeigt Reklame in zweitem Bildschirm

Allein in Sachen Gaming will Telly schon zum Start mehr als 40 unterschiedliche Spiele anbieten, zu denen Klassiker und Multiplayer-Titel gleichermaßen zählen sollen.

Ilya Pozin, Gründer des werbefinanzierten und inzwischen auch in Deutschland verfügbaren TV-Streaming-Dienstes Pluto.tv hat ein neues Projekt in der Mache: Telly .

Insert

You are going to send email to