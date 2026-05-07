HideMyData bringt OpenAIs Datenschutzmodell auf den Mac

Mit Privacy Filter hat das KI-Unternehmen OpenAI vor wenigen Tagen ein eigenes Modell zur Erkennung personenbezogener Daten veröffentlicht. Kurz darauf taucht nun bereits eine erste Mac-Anwendung auf, die die Technik direkt in eine lokale Desktop-App integriert.

Die Open-Source-Anwendung HideMyData soll Dokumente automatisch nach sensiblen Informationen durchsuchen und diese dauerhaft unkenntlich machen.

Der Entwickler beschreibt die Anwendung als Werkzeug für Nutzer, die regelmäßig mit vertraulichen Unterlagen arbeiten. Dazu zählen etwa Verträge, eingesannte Dokumente oder PDF-Dateien mit Adressen, Telefonnummern und Kontodaten. Statt die Inhalte manuell markieren zu müssen, übernimmt die Applikation die Analyse automatisch.

Lokale Verarbeitung ohne Cloud

Die Anwendung setzt auf das kürzlich von OpenAI freigegebene „Privacy Filter“-Modell mit 1,5 Milliarden Parametern. Dieses wurde speziell dafür entwickelt, personenbezogene Daten in Texten zu erkennen. Anders als klassische KI-Chatbots erzeugt das Modell keine Antworten, sondern klassifiziert Inhalte. Dadurch kann es beispielsweise Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Kontonummern erkennen und markieren.

Der gesamte Vorgang läuft lokal auf dem Mac. Die Dokumente verlassen das Gerät laut Entwickler nicht. Das eigentliche Programm fällt mit rund 13 Megabyte vergleichsweise klein aus. Allerdings belegt das zur Nutzung benötigte KI-Modell etwa 1,5 Gigabyte Speicherplatz. Dieses wird beim ersten Start automatisch geladen.

Dauerhafte Schwärzung statt Überdeckung

Interessant ist vor allem die Art der Schwärzung. Laut Entwickler werden sensible Inhalte nicht lediglich mit schwarzen Balken überdeckt. Stattdessen verändert die Anwendung die eigentlichen Bilddaten dauerhaft. Dadurch sollen sich die verdeckten Inhalte später weder markieren noch kopieren lassen.

Zusätzlich lassen sich erkannte Bereiche manuell anpassen. Nutzer können Markierungen entfernen, neue hinzufügen oder zwischen Unschärfe und klassischer Schwärzung wechseln. Die Anwendung wird kostenlos und als Open Source über GitHub angeboten. Das Projekt zeigt, wie schnell sich das von OpenAI veröffentlichte Datenschutzmodell in praktische Werkzeuge integrieren lässt. Simple Alternativen sind Redacted und Black Out.