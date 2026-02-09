Nur überdecken reicht nicht aus
PDFs richtig schwärzen: Das Redigieren-Werkzeug in Vorschau
In letzter Zeit wurde viel über das richtige Schwärzen von PDF-Dokumenten diskutiert. Macht man hierbei Fehler, so kann dies schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Vertrauliche oder in die Privatsphäre eingreifende Inhalte Inhalte müssen so geschwärzt sein, dass sie nicht wiederherstellbar sind.
Häufig wird der Fehler gemacht, dass man die betreffenden Stellen lediglich abdeckt oder so übermalt, dass sie sich mit in gewöhnlichen Bildbearbeitungsprogrammen enthaltenen Werkzeugen zur Tonwertkorrektur wieder sichtbar machen lassen. Das mit macOS ausgelieferte PDF-Programm „Vorschau“ stellt dafür ein eigenes Werkzeug bereit, um dies zu vermeiden.
Oft einfach wiederherzustellen
Falsch ist es beispielsweise, den zu löschenden Bereich lediglich mithilfe der in Vorschau vorhandenen Formwerkzeuge abzudecken. Die darunter liegenden Inhalte bleiben weiter erhalten und können problemlos wiederhergestellt werden, indem man das hinzugefügte Objekt wieder entfernt. Vorschau weist auch mit einer Warnmeldung explizit auf diesen Umstand hin.
Das in der Werkzeugleiste durch ein schwarzes Quadrat mit gestrichelter Umrandung symbolisierte Redigieren-Werkzeug ist dagegen speziell dafür konzipiert, Inhalte zu zensieren und nicht wiederverstellbar aus einem Dokument zu entfernen.
Auch hier blendet die App eine entsprechende Warnung ein. Mit dem Werkzeug lässt sich zunächst ein schwarzes Rechteck über ausgewählte Textstellen oder Bilder legen, die sich zunächst auch weiter anzeigen lassen, wenn man mit der Maus darüber fährt.
Dauerhafte Entfernung erst nach dem Speichern
Sobald das Dokument allerdings geschlossen und dabei gespeichert wird, entfernt die Vorschau-App die entsprechenden Inhalte und zeigt an dieser Stelle nur noch das schwarze Rechteck an. Eine Wiederherstellung der Inhalte ist nicht mehr möglich. Einzig ausgenommen sind eventuell vorhandene Backups, die sich mithilfe der über das Menü „Ablage“ erreichbaren Funktion „Zurücksetzen auf…“ anzeigen lassen.
Und wie geht das am iPad mit dem Apple Pencil
Gute Frage! Einserplusser
Mit der Vorschau App. PDF öffnen/links unten Stift auswählen/rechts unten Plus drücken/Form hinzufügen/Form anpassen/Füllfarbe schwarz/oben auf exportieren/drucken/wieder oben auf exportieren und dann halt ablegen. Hab’s eben mal ausprobiert, so funktioniert’s.
Das ist doch aber gerade keine dauerhafte Entfernung, um die es hier geht. Meines Erachtens geht das mit der iPadOS-Version von Vorschau (noch?) nicht. Für eine dauerhafte Entfernung benötigt man auf dem iPad Apps wie PDF Viewer Pro oder PDF Expert.
wenn man das Formwerkzeug zur Abdeckung nützt, dann das PDF mit Kommentaren als neues PDF druckt, sollte man nichts mehr herstellen können, oder ? Zumindest machen ich es so.
Absolut. Schwarzes Viereck drüber, als PDF exportieren, Problem gelöst. Geht wohl um den use case, wenn man unbedingt Bilddateien verschicken will.
alternativ wenns nicht zu viele seiten sind: wie oben beschrieben abdecken + davon eine hardcopy machen, diese bei bedarf dann zusammenfassen (auch über vorschau machbar) und als pdf speichern
Das OCR -Programm FineReader hat seit einigen Versionen reichhaltige pdf-Tools, u.a. eine „Schwärzen“-Funktion. Man zieht über den zu schwärzenden Text ein Rechteck und lässt los, und speichert das Dokument, an dem Dateinamen wird automatisch _geschwärzt“ angehängt.
Klasse ist in Deutschland, wenn man mit der Justiz korrespondiert, kommt das stets per Post. Dann kann man das als Scannen und OCR drüber laufen lassen, weil die Justiz nicht in der Lage ist, Schreiben digital zuzustellen.
Lustig wird es dann, wenn man Dokumente sanitizen will und das Vorschau Feature zwar einen schwarzen Balken erstellt, der aber so ausgerichtet ist, dass sich leicht an dem Text, welcher nicht ordentlich verdeckt wurde, Namen herleiten lassen.