PDFs richtig schwärzen: Das Redigieren-Werkzeug in Vorschau

In letzter Zeit wurde viel über das richtige Schwärzen von PDF-Dokumenten diskutiert. Macht man hierbei Fehler, so kann dies schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Vertrauliche oder in die Privatsphäre eingreifende Inhalte Inhalte müssen so geschwärzt sein, dass sie nicht wiederherstellbar sind.

Häufig wird der Fehler gemacht, dass man die betreffenden Stellen lediglich abdeckt oder so übermalt, dass sie sich mit in gewöhnlichen Bildbearbeitungsprogrammen enthaltenen Werkzeugen zur Tonwertkorrektur wieder sichtbar machen lassen. Das mit macOS ausgelieferte PDF-Programm „Vorschau“ stellt dafür ein eigenes Werkzeug bereit, um dies zu vermeiden.

Oft einfach wiederherzustellen

Falsch ist es beispielsweise, den zu löschenden Bereich lediglich mithilfe der in Vorschau vorhandenen Formwerkzeuge abzudecken. Die darunter liegenden Inhalte bleiben weiter erhalten und können problemlos wiederhergestellt werden, indem man das hinzugefügte Objekt wieder entfernt. Vorschau weist auch mit einer Warnmeldung explizit auf diesen Umstand hin.

Das in der Werkzeugleiste durch ein schwarzes Quadrat mit gestrichelter Umrandung symbolisierte Redigieren-Werkzeug ist dagegen speziell dafür konzipiert, Inhalte zu zensieren und nicht wiederverstellbar aus einem Dokument zu entfernen.

Auch hier blendet die App eine entsprechende Warnung ein. Mit dem Werkzeug lässt sich zunächst ein schwarzes Rechteck über ausgewählte Textstellen oder Bilder legen, die sich zunächst auch weiter anzeigen lassen, wenn man mit der Maus darüber fährt.

Dauerhafte Entfernung erst nach dem Speichern

Sobald das Dokument allerdings geschlossen und dabei gespeichert wird, entfernt die Vorschau-App die entsprechenden Inhalte und zeigt an dieser Stelle nur noch das schwarze Rechteck an. Eine Wiederherstellung der Inhalte ist nicht mehr möglich. Einzig ausgenommen sind eventuell vorhandene Backups, die sich mithilfe der über das Menü „Ablage“ erreichbaren Funktion „Zurücksetzen auf…“ anzeigen lassen.