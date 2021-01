Redacted: Schwärzt, verpixelt und aktuell kostenlos zu haben

Die Mac-Anwendung Redacted steht seit 2015 zum Download im Mac App Store bereit und bietet sich erst seit Ende letzten Jahres in einer für macOS Big Sur optimierten Ausgabe an. Aktuell lässt sich das spezialisierte Grafik-Werkzeug zum Schwärzen und Verpixeln ausgewählter Bild-Elemente kostenlos mitnehmen.

Ist die App geladen könnt ihr beliebige Bild-Dateien per Drag-and-Drop auf Redacted ablegen und anschließend drei Werkzeuge nutzen, um ausgewählte Bildausschnitte unkenntlich zu machen. Pixelate verpixelt Bildbestandteile, lässt allerdings keine Auswahl der grob- bzw. Feinheit zu. „Blur“ lässt den gewählten Bildbestandteile verschwimmen. Die „Black Bar“ platziert schwarze Balken auf der gewählten Grafik.

Die so vorgenommenen Eingriffe werden beim Speichern der Datei fest in diese „eingebrannt“ und lassen sich anders als in Vorschau platzierte, schwarze Rechtecke auf PDF-Dateien nicht wieder entfernen.

Alternativen: Black Out und ArcaneMarks

Redacted konkurriert damit auf Augenhöhe mit der Mac-Applikation Black Out des Entwicklers Sindre Sorhus. Auch diese richtet sich an Anwender, die hin und wieder Teilbereiche in Fotos und Dokumenten schwärzen müssen und dafür eine simple Option suchen. Die App kommt dabei, anders als Redacted, auch mit PDF-Dateien zurecht, sichert ihre Ergebnisse allerdings ausschließlich im PNG-Format.

Habt ihr eure schwarzen Rechtecke gezogen, lässt sich die Datei per Mausklick im PNG-Format auf den Schreibtisch sichern oder mit Hilfe des Teilen-Menüs an andere Anwendungen weiterreichen.

Auch die kostefreie App ArcaneMarks wird nach dem Start mit einem Bild gefüttert, das sich anschließend (in Teilen) verpixeln, schwärzen oder mit kleinen Pfeilen, und Rahmen markieren lässt. Auf Knopfdruck sichert ArcaneMarks die so bearbeitete Grafik-Datei dann als neues Dokument.