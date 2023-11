Hello Transcribe: Mac-App beschleunigt Audio-Verschriftlichung massiv

Die Verfügbarkeit des KI-Modells Whisper hat das Überführen von Audioinhalten in geschriebenen Text ohne Frage revolutioniert. Wird das frei erhältliche Modell mit Audiodateien gefüttert, ist dieses in der Lage, nahezu exakte Mitschriften gesprochener Inhalte in mehr als 100 Sprachen zu erstellen.

Das Transkriptions-Modell des auch für den künstlich intelligenten Text-Generator ChatGPT verantwortlichen OpenAI-Konzerns hat eine ganz neue Kategorie von Mac-Anwendungen geschaffen, von denen wir auf ifun.de bereits einige Vertreter vorgestellt haben, die, teils kostenpflichtig, teils gänzlich kostenlos, alle leicht andere Ansätze verfolgen. Einsteigern in das Thema empfehlen wir, direkt mal einen Blick auf folgende Artikel zu werfen:

400% Performance-Steigerung

Mit seiner letzten Aktualisierung schließt zudem auch der für Mac, iPhone und iPad verfügbare Download Hello Transcribe von Ben Nortier zum Kreis der sehenswerten Softwarelösungen auf.

So nutzt die App von Ben Nortier in ihrer neuesten Version nun nicht mehr das CoreML-Framework Apples, sondern bedient sich der Kapazitäten der Metal-Architektur und verzeichnet dadurch Performance-Sprünge von bis zu 400 Prozent.

Die Transkription läuft jetzt bis zu 85% schneller ab

Je nach eingesetztem Modell (Whisper steht in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung, die wahlweise die Geschwindigkeit oder die Genauigkeit präferieren) erfolgen die Transkriptionen dadurch bis zu 85 Prozent schneller als bislang.

Die statistischen Hintergründe dazu hat Ben Nortier in dem begleitenden Blogeintrag zur Aktualisierung von Hello Transcribe zusammengestellt.

Die Mac-Anwendung könnt ihr kostenlos aus dem Mac App Store laden und risikofrei ausprobieren. Wer Zugriff auf alle verfügbaren Whisper-Modelle haben möchte, der bezahlt einmalig 8 Euro. Vor allem für die Erstellung von Untertiteln und Interview-Mitschriften könnte sich der Geschwindigkeitsgewinn schnell bezahlt machen.v