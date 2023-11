Wegen „Datenschutzgebühr“: Beschwerde gegen Meta

Um den Vorgaben europäischer Datenschützer gerecht zu werden, die Meta dazu verpflichtet haben, die Nutzung ihrer Dienste auch ohne Einverständnis in die Verarbeitung personalisierter Daten zu ermöglichen, bietet der Facebook Mutterkonzern seit kurzem den kostenpflichtigen Zugriff auf Instagram und Co. an, in dem sich Anwender vom Tracking durch den Internetriesen frei kaufen können.

Unbezahlbarer Datenschutz im Netz

Was die einen als konsequente Reaktion auf die rechtlichen Vorgaben bewerten, stößt bei den anderen sauer auf: So bewerten die Datenschutzaktivisten von noyb die neue Bezahloption Metas als „Datenschutzgebühr“, die bald Schule machen dürfte. Die Folge wäre ein nahezu unbezahlbarer Datenschutz im Netz.

Instagram werbefrei: Deutsche Nutzer können jetzt Abos abschließen

Wer Facebook oder Instagram werbefrei und ohne personalisiertes Tracking nutzen möchte, der bezahlt für dieses Privileg aktuell bis zu 250 Euro pro Jahr.

Bis zu 250 Euro pro Jahr

Warum dies problematisch ist, zeigt ein Blick auf das geltende EU-Recht. Hier ist vorgesehen, dass die Einwilligung zum Tracking und zur Ausspielung von personalisierter Werbung nur dann erfolgen darf, wenn diese freiwillig erteilt wurde. Wie freiwillig die Abgabe des Einverständnisses jedoch ausfällt, wenn die Alternative eine für viele Anwender vergleichsweise hohe Monatsgebühr ist, darf infrage gestellt werden.

Genau dies tun die Datenschutzaktivisten von noyb und haben nun eine offizielle Beschwerde gegen den Facebook Mutterkonzern eingereicht. Dabei argumentiert noyb unter anderem damit, dass die von Meta verlangte Gebühr unverhältnismäßig hoch ausfallen würde.

Unverhältnismäßig teuer

Ein Anwender, der sowohl Facebook als auch Instagram werbefrei nutzen wollen würde, müsste monatlich 12,99 Euro für Facebook und 8 Euro zusätzlich für Instagram entrichten und käme damit auf 251,88 Euro im Jahr – dies ist mehr als dreimal so viel, wie Meta eigenen Angaben zufolge selbst pro Nutzer erwirtschaftet. Pro Kopf generiert man hier etwa 62,88 Euro pro Jahr.

Würde diese Entwicklung nicht frühzeitig aufgehalten, könnte sich ein ordentlicher Datenschutz, zukünftig als Privileg für Reiche etablieren. noyb hat die österreichischen Datenschutzbehörde nun dazu aufgefordert, ein Dringlichkeitsverfahren einzuleiten.