MacWhisper in Version 3.0: Mac-App verschriftlicht Gesprochenes

Die Mac-Anwendung MacWhisper liegt jetzt in Version 3.0 vor und integriert mehrere neue Funktionen, sowie deutliche Geschwindigkeitszuwächse. So soll die überarbeitete App jetzt etwa bis zu 40 Prozent schneller arbeiten.

Was früher mühsam abgetippt werden musste, lässt sich das des Whisper-Modells jetzt in maschinenlesbaren Text transkribieren und anschließend weiterverarbeiten.

Insert

You are going to send email to