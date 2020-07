Shifu: Per App und AR-Globus die Welt entdecken

Der indische Anbieter Shifu – dessen Plugo-Spielzeug kennt ihr bereits – zeigt mit dem interaktiven Globus „Orboot“ eine mögliches Einsatzgebiet erweiterter Realität und will Kinder dazu animieren spielerisch ihren Horizont erweitern.

Dafür bietet den bunten Globus mitsamt korrespondierender App für iOS- und iPadOS-Geräte an. Diese soll den Globus zum Leben erwecken und so „eine komplett neue Art zu lernen“ schaffen. Shifu Orboot ist ab sofort in Deutschland verfügbar.

Orboot – Die Eckdaten im Überblick

Orboot: Interaktiver Globus macht es möglich von Zuhause aus die Welt zu entdecken.

Kinder lernen fremde Kulturen, Tiere, Landesküchen und mehr kennen Orboot-App hält über 1000 Fakten und Informationen sowie verschiedene Spielmodi bereit und bietet viele Stunden voller Lern- und Spielspaß. Die Orboot-App auf dem Tablet oder Smartphone erweckt den Globus mithilfe von erweiterter Realität zum Leben.

Animierte Charaktere sorgen für eine positive, spielerische Lernatmosphäre.

Auf dem Globus selbst sind weder Ländergrenzen noch -Namen aufgedruckt, diese werden in der App sichtbar.

Fördert geografische Kenntnisse, kulturelles Verständnis sowie Kreativ- und Erzählkompetenzen.

Kompatibilität iOS: iPad 5 und neuer, alle iPad Air-Modelle, iPad Pro alle Modelle, iPad Mini 2 und neuer, iPhone 6 und neuer.

Orboot ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren.

Preis: 59,99 Euro

Wir hatten bislang noch keine Möglichkeit Orboot selbst auszuprobieren und zitieren daher aus der Produktbeschreibung des Anbieters.

Mit Orboot entdecken Kinder ab vier Jahren die ganze Welt von Zuhause aus. In der Orboot-App wird der Globus mithilfe von erweiterter Realität auf dem Bildschirm zum Leben erweckt und damit fremde Kulturen greifbar gemacht. Wird die Smartphone- oder Tablet-Kamera auf den interaktiven Globus gerichtet, erscheinen in der App Figuren auf dem Globus, mit denen die Kinder interagieren können. Das Lernspielzeug vermittelt Wissen aus verschiedenen Kategorien, wie Kulturen, Landesküchen, Tiere und Sehenswürdigkeiten. Kinder lernen zum Beispiel, wo die Insel Vanuatu liegt, was eine Rafflesia ist oder welche Währung in Peru verwendet wird. Im Quiz-Wiz-Modus beantworten die Kinder Fragen mit ihrem neu erlernten Wissen. So werden die Lerninhalte vertieft und gefestigt. Außerdem können Kinder auf spannende Schatzsuchen um die ganze Welt gehen und einen eigenen Nationalpark aufbauen. Inbegriffen ist ein Reisepass, in dem Kinder die Flaggen der Länder, die sie bereits mit Orboot entdeckt haben, einkleben und ihre liebste Erinnerung eintragen können. Mit mehr als 1000 spannenden Informationen gibt es mit dem interaktiven Globus zahlreiche Fakten zu entdecken und viele Stunden voller Lern- und Spielspaß.