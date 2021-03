Geheimtipp „Typewriter für Mac“: Ein umfangreicher Markdown-Editor

Markdown müssen wir nicht mehr erklären, oder? Das einfache Format zur Textauszeichnung lässt es zu lesbare Texte zu schreiben, die sich auch in E-Mail-Programmen ohne Textformatierung problemlos überfliegen, verbessern und ergänzen lassen, anschließend aber mit einem Klick in HTML-Webseiten, formatierte PDF-Dokumente und Präsentationen umgewandelt werden können.

Wer in Markdown einen Textabschnitt **fett schreiben möchte** setzt zwei Sternchen oder bemüht Unterstriche für kursive Passagen. Der klassische #Lattenzaun zeichnet Überschriften aus und Zitate lassen sich mit einer Eckigen Klammer >einleiten. Dabei bleibt der Text auch in seiner Reinform lesbar und kann in jedem x-beliebigen Editor bearbeitet werden.

Elegante Freeware mit vielen HotKeys

Um seine Markdown-Texte auf dem Mac zu modifizieren bieten sich zahlreiche Editoren an. Persönlich setzen wir auf den Klassiker MacDown, der mit einer performanten Zwei-Panel-Ansicht startet und auf die noch junge Alternative Markdown Editor aus Japan. Letztgenannter hat zwar Probleme mit dem Drucken, bietet sich aber trotzdem als solides Freeware-Tool für Einsteiger an.

Mit Typewriter für Mac bekommt nun vor allem der Markdown Editor einen eleganten Konkurrenten an die Seite gestellt, der sich ebenfalls komplett kostenlos aus dem App Store laden lässt. Typewriter für Mac punktet dabei mit einer modernen Oberfläche, einer Seitenleiste die einen Gliederungsansicht aller gesetzten Überschriften bereitstellt, Syntax-Highlighting und drei möglichen Ansichten.

Entweder könnt ihr euch ausschließlich euren Text anzeigen und auf das Syntax-Highlighting vertrauen, auf die Live-Vorschau umschalten und euch Text und formatierte Ausgabe nebeneinander anzeigen lassen oder ausschließlich die Preview-Ansicht wählen, aus der heraus Typewriter für Mac problemlos drucken kann und damit viele Konkurrenten aussticht.