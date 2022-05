Apples Personalpolitik: Gewerkschafts-Pushbacks und Lohnerhöhungen

Filialleiter wurden mit Sprachregelungen versorgt, die Stimmung gegen den Aufbau von Gewerkschaften machen sollten. In New York hat Apple zudem Info-Materialien der Mitarbeiter entfernt und einzelne Angestellte offenbar so intensiv zum Thema befragt, dass die Vorfälle inzwischen zur Anzeige gebracht worden.

Dass Apple der gewerkschaftlichen Organisation seiner Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten nicht nur skeptisch gegenübersteht, sondern mit entsprechenden Schulungen und Lobbygeldern auch aktiv gegen die in mehreren der über 300 amerikanischen Apple-Filialen angestoßenen Bemühungen vorgeht, ist inzwischen bekannt:

